Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke házigazdaként köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a rendezvényen egy kiadványt vehetnek kezükbe az érdeklődők, amely tartalmazza a 2010 óta elért közös sikereket. Mint mondta, 2010-ben 17 milliárd forint volt a magyar sport költségvetési támogatása, 2024-ben pedig 172 milliárd.

Sok érdeklődőt vonzott Szekeres Pál előadása

Fotó: Márton Anna

Kámánné dr. Bari Bernadett a körzet önkormányzati képviselője beszédében emlékeztetett, hogy márciusban a város szülöttjének, Mészáros Lázárnak, Magyarország első hadügyminiszterének tiszteletére avattak emléktáblát a Honvédelmi Sportközpontban.

– Akkor arról beszéltünk, hogy mi, bajaiak mennyire büszkék vagyunk a történelmünkre és igyekszünk méltó módon ápolni híres elődeink emlékét. Most egy teljesen más téma kapcsán van lehetőségünk találkozni, hiszen a mai alkalom a sportról szól. Ráadásul egy olyan személy előadásában, akinek egyedülálló sportolói életpályája példa lehet mindenki számára. Nagy szükség van ilyen példaképekre, hiszen korunk egyik legnagyobb kihívása a fiatalokkal, gyermekeinkkel megszerettetni a mozgást. Megmutatni nekik a sportban rejlő lehetőségeket, hozzásegíteni őket, hogy egyéni vagy csapatsportokban minél több sikerélményük lehessen, és ezáltal olyan értékeket teremtsenek, amelyekre egész közösségünk, egész Baja büszke lehet – fogalmazott Kámánné dr. Bari Bernadett.

Mint hangsúlyozta, a bajaiak büszkék a történelmükre, ezzel együtt jelentős sporttörténelmükre is. Még ha jelenleg nem is ez jellemzi most Baja életét, abban a városban, amely Hosszú Katinkát, Vereczkei Zsoltot, Faldum Gábort és még sok más kiváló sportolót adott a nemzetnek, mindig lesz igény arra, hogy együtt egyengessék sportolóik útját, együtt szurkoljanak értük és együtt örüljenek a sikereiknek is.

Szekeres Pál szerint a sportstratégia megalapozta a fejlődést

Az országjárás apropóján rendezett sajtótájékoztatón Szekeres Pál hangsúlyozta: a sportstratégiának vannak rövid, közép meg hosszú távon megvalósítandó elemei, ezért mindig fontos visszanézni arra, hogy azokból az elképzelésekből, amiket közösen elterveztünk, mi valósult meg. – Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy 2010-2014 között részt vehettem ebben a munkában, amely megalapozta ezt a nagyívű fejlődést: a TAO támogatási rendszer, a kiemelt sportági támogatási rendszer, a köztestületek helyzetbe hozása, a létesítményfejlesztési program, a mindennapos testnevelés. A munkám során óriási csatákat vívtunk a közigazgatáson belül, hogy ezek meg tudjanak valósulni, de hatalmas támogatást kaptunk a sportszférából, a testneveléstanároktól – mondta Szekeres Pál.

Továbbá kiemelte, hogy a sport egy olyan szinten közös ügy, hogy nem érti a kritikus hangokat, azokat, akik általánosságban az egész program fontosságát vitatják. – Az, hogy a TAO támogatásból létesítményfejlesztést, utánpótlás-nevelést lehetett finanszírozni, elképesztő változásokat hozott. Ennek most látjuk a középtávú eredményeit, olyan sportágakban tudtunk előre lépni, nem egyet, kettőt, hármat, hanem egy nagyságrendet, amelyben korábban epizódszereplők voltunk – mondta.