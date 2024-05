Pál Patrik kapáslövéssel jelentkezett rögtön a meccs elején, majd Rutai tette próbára a túloldalon Rigót. Jó iramban folytatódott a mérkőzés, Tomic sistergős löketének járt a taps a szép számmal kilátogató kecskeméti nézőseregtől. Nem sokkal később Luiggi szaporázta lépteit a bal szélen, majd centerezésére Sipos érkezett, és passzolt a bal alsó sarokba, 0-1. A korai gól nem fogta meg a kék oroszlánokat, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, ám a befejezések pontatlanok voltak. A vendég gárda kontrái sem voltak veszélytelenek, az eredmény viszont a félidő derekán is 0-1 volt. Létszámfölényes taktikát is megpróbált a hazai csapat. A 14. percben időt kért a kecskeméti stáb, ebben a periódusban nem találták igazán a ritmust. Feljebb kapcsoltak a tempón, és sikerült kellemetlen pillanatokat szerezni a Haladás védelmének. A hangulat is paprikássá vált. Előbb Vas, majd Suscsák kapott sárgát. Tomic kapott egy komolyabb rúgást, nem tudta folytatni. Kettő perccel a félidő előtt Pál Patrik cselezett szépen, majd lőtt kapura, ám centikkel tévedett. Időt kértek a szombathelyiek, majd Henrique lábak között elsuhanó lövését kellett Rigónak bravúrral menteni. A félidő hajráját megnyomta a ScoreGoal Kecskemét, az eredmény viszont változatlan maradt, így egygólos vendég előnnyel mehettek szünetre a felek.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal játékosa, Pál Patrik (labdával)Ű lőtte a hírös városiak szépít gólját.

Fotó: Bús Csaba

Térfélcsere után mindkét térfélen adódtak esélyek a gólszerzésre, majd a 23. percben Vatamaniuc-Bartha ziccerére ért vissza Rigó, óriásit mentve. Komoly taktikai csata zajlott, a 26. percben pedig egy véleményes szituáció után jöhetett jó helyről a Haladás szabadrúgással, amelyet Vas váltott gólra, 0-2. Nem sokáig kellett várni a válaszra, Pál Patrik sistergős lökete vágódott a jobb felső sarokba a 28. percben, 1-2. Fokozódott a feszültség, Haász és Rutai csatája mindkettejük számára egy-egy sárgát ért. Luiggi kétszer egymást követően is közel járt a gólhoz, ám egyszer elbotlott, majd Rigó hárított. A 31. percben időt kért a hazai szakvezetést, utána pedig Bencsik cselezte magát végig az alapvonalon, de a centerezésre nem érkezett társ. A hosszabb paddal bíró vendégek fokozatosan vették át az irányítást, és egy kontrából Vatamaniuc-Bartha büntetett, 1-3. Létszámfölényes taktikára váltottak a kék oroszlánok, mindent egy lapra feltéve. A fordulat elmaradt, így egyenlített a párharcban a Haladás. Csütörtökön Szombathelyen jön a harmadik mérkőzés, jövő héten hétfőn pedig a negyedik a Messzi István Sportcsarnokban 20 órától.

– A Haladás a címvédő, és egyértelmű volt, hogy reagálni fognak a vereségre – értékelt Marko Gavrilovi, a kecskemétiek sportigazgatója. – Úgy gondolom, hogy mi is jól játszottunk, de ők egy kicsivel még jobban, így megérdemelten nyertek. A legnagyobb problémánk most mégsem a vereség, hanem az, hogy Tomic megsérült. Nagyon nehéz volt így megvívni a második félidőt, és a további meccsek is komoly kihívást fognak jelenteni. A rotációnk még rövidebb lesz, de megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet is. Senki nem gondolta, hogy döntőben leszünk, és azt sem, hogy legyőzzük hazai pályáján a Haladást. Meglátjuk, hogyan tudunk reagálni a kialakult szituációra, de annyi biztos, hogy mindent megteszünk majd, ahogy eddig is. A végsőkig küzdeni fogunk.

ScoreGoal Kecskemét Futsal-Haladás VSE 1-3 (0-1)

Kecskemét, vezette: Szilágyi Norbert, Tamási Patrik, Takács Ákos, Balla Levente.

Kecskemét: Rigó – Biró, Pál, Fekete, Tomic. Csere: Krajcsi – Hajnal, Gondi, Bencsik, Kajtár, Suscsák, Haász, Nádudvari, Szabó Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Haladás VSE: Alasztics – Henrique, Vatamaniuc-Bartja, Hadházi, Rutai. Csere: Homlok – Kovács M., Szalmás, Luiggi, Hajmási, Dróth, Körmendy, Vas. Vezetőedző: Ferraz Conde Felipe.

Gól: Pál a 28. illetve Sipos a 3., Vas a 26., Vatamaniuc-Bartja a 34. percben.

Sárga lap: Suscsák 15., Haász 30., Fekete 33., Biró 34. illetve VAS 15., Rutai 30. perc.