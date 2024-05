A SOSZ elnöke kitért külön Kecskemétre is, kiemelve azt, hogy a város már most is erősen kötődik a sporthoz, ez a mindennapokban is érződik. – Kecskeméten nem jövő időben kell fogalmazni azt, hogy legyen egy sportos város, már most is az. Arról az örömhírről is szeretnék beszámolni, hogy a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. a 2024-es évben is azon kiemelt vidéki sportegyesületek közé tartozik, mely jelentős támogatást kap munkájához, jelen esetben 210 millió forintot – tette hozzá dr. Deutsch Tamás.

Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette, abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy sikeres a város sportélete, így gyakorlatilag a fejlesztések irányába kell lépéseket tenniük. Az utánpótlás terén már jól állnak, rengetegen sportolnak.

– Nem ez az első alkalom, hogy ilyen nagy összeggel támogatnak minket, ilyenkor ismeri meg az ember a szövetségeseit.

Az első alkalommal az volt a tét, hogy fenntartsuk a sportlétesítményeinket, a fiatalok sportolási lehetőségeit a dráguló energia árak ellenére is. Nem zártunk be egy létesítményt sem, folyamatosan fejlesztünk azóta is. Kecskemét sportját újra kellett kezdenünk építeni néhány évvel ezelőtt. Az elmúlt nyolc évben ez olyan jól sikerült, hogy csak a KESI-ben 1600-an sportolnak, sok szervezetet és akadémiát támogatunk. Az utánpótlás és ahhoz szükséges infrastruktúra megvalósult, ezért köszönettel tartozom minden sportvezetőnek, hogy a TAO-források kapcsán tudtunk közösen gondolkodni.

Elhangzott az is, hogy eljött a szintlépés ideje, aminek kapcsán konkrétumokról is beszélt a polgármester a jól teljesítő profi sportágak kapcsán.

– Szintet kell lépnünk, mert szükségünk van egy új sportcsarnokra és egy új stadionra. Ezt meg kell lépnünk, így a következő években is számítunk ehhez támogatásra és segítségre – tette hozzá Szemereyné Pataki Klaudia.

