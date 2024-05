A Makó rögtön ellépett két góllal, de ha nem is ment a Mizsének a játék, összeszorított foggal küzdöttek a hazaiak. Benke tarthatatlan volt, az összesen 14 gólig jutó átlövő folyamatosan tartotta a lelket a hazai játékosokban, de ki kell emelni Zaklajda Józsefet is, aki 43 százalékos hatékonysággal védett a találkozó során, emellett kapusként háromszor be is talált szemfülességének hála. A fordulópont 26–28 után következett be, a Mizse KC zsinórban hét gólt szerzett, ezt követően pedig már nem engedte ki kezéből a sikert, s végül 43–36-ra nyert. Mizse KC az utolsó kör végén a dobogót is megszerezheti sikerének hála.