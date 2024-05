A Közép csoporthoz hasonlóan a Nyugati csoportban is lehetett volna bajnokavatás, ehhez annak a feltételnek kellett volna teljesülnie, hogy a tabellát a Dunapataj előtt hat pont előnnyel Mikósi GYFE legalább ugyanannyi pontot szerezzen ebben a fordulóban, mint a Dunapataj. A Dunapataj szombaton az Uszódot fogadta, és 1–1-es döntetlent játszott. A Kunszentmiklósnak innentől kezdve a saját, vasárnapi meccsén egy pont is elég lett volna a bajnokság megnyeréséhez, a Szakmár azonban 5–2 arányban legyőzte a Miklóst. Egyáltalán nem volt ez a meccs tét nélküli a Szakmár számára sem, hiszen ezzel a győzelemmel egyrészt megerősítette a harmadik helyét, sőt, annak a lehetőségét is fönntartotta, hogy a végén ezüstéremmel záron. Ehhez persze az kellene a szakmáriaknak, hogy a Dunapataj pontokat veszítsen. Ami nincs kizárva a lehetőségek halmazából, a következő fordulóban ugyanis Miklósi GYFE-Dunapataj rangadót vívnak a Nyugati csoportban. A Kunszentmiklós győzelem vagy döntetlen esetén megszerzi a bajnoki címet, a Pataj viszont szorossá teheti a hajrát, és bebiztosíthatja az ezüstérmet. Tizenegy gólt lőtt a Foktő II.-nek a Bátya. A hazai csapattból Magyar Márk és Balogh Attila jegyzett mesterhármast.

A Miklósi GYFE kikapott Szakmáron

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Vármegye III., Nyugati Csoport: Szentmárton-Harta II. 4–1, Bátya-Foktő II. 11–1, Dunaszentbenedek-Hajós 2–5, Dunapataj-Uszód 1–1, Császártöltés-Dunavecse 4–2, Szakmár-Miklósi GYFE 5–2.

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 22 18 2 2 89-23 56

2. DUNAPATAJ 22 15 6 1 72-11 51

3. SZAKMÁR 22 15 3 4 84-29 48

4. BÁTYA 22 14 2 6 63-30 44

5. USZÓD 22 13 2 7 82-50 41

6. SZENTMÁRTON 22 12 5 5 69-36 41

7. HARTA II. 22 9 1 12 60-64 28

8. FAJSZ 22 8 1 13 57-69 25

9. DUNASZENTBENEDEK 22 6 4 12 42-66 22

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 23 6 1 16 41-72 19

11. HAJÓS 22 5 1 16 37-76 16

12. DUNAVECSE 22 5 1 16 31-123 16

13. FOKTŐ II. 23 3 1 19 27-105 10