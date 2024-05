Szoros küzdelmet hozott az első játékrész

Nagy koncentrációval vetette küzdelembe magát mind a két csapat, kemény harc folyt mindjárt a kezdő sípszót követően. A mindössze két bevehető cserével rendelkező Kunbaja már az 5. percben cserére kényszerült, Sojic Vukasin nem tudta folytatni a játékot, húzódás miatt. A 15. percben a Kunbaja betalált a hazai csapat kapujába egy remek sakkozás végén, csak annyi volt a szépséghibája a dolognak, hogy a mattot megelőző két lépés már lesen történt meg. A 19. percben Susnjar tekert be jobbról veszélyesen egy szögletet, Jovetic fejelt a hosszú oldalról, tíz méterről mellé. Két percre rá egy hazai támadás végén Halasi fordult le egyszerre két emberről az alapvonalnál, életveszélyes középre adott passzáról azonban lemaradtak a társak. A labdabirtoklás tekintetében egyre nagyobb fölénybe került a Kunbaja, a hazai védelem azonban biztosan állt a lábán. A 25. percben Halasi ívelt át a bal oldalra, Sallai középre passzolt, Bán lőtt középről, kecsegtető helyzetből fölé. A 34. percben maradt ki a félidő legnagyobb helyzete, egy bal oldali vendégszögletet követően került át a labda a hosszú oldalra, a berobbanó Kujundzic közelről kapura fejelte, Tajti azonban menteni tudott. A 38. percben Kokljevci rajtolt rá egy rövidnek tűnő hazaadásra, sikerült a hazai kapust megelőzve hozzáérnie a labdához, de elpöckölni nem bírta Tajti mellett.

A Lajosmizse-Kunbaja mérkőzésen légi csatát vívnak a vendégek kapuja előtt.

Fotó: Gulyás Sándor

A második félidőben felülkerekedett a Lajosmizse

A második félidő 51. percben Halasi kapta a labdát a kunbajai 16-os előtt, mímelt egy cselt balra, mímelt egy cselt jobbra, majd ballal, 18 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 1-0. Érdekes módon a hazai vezető gólt követően vált a mezőnyben teljesen kiegyenlítetté a küzdelem. Becsülettel küzdött hajtott mind a két csapat, a félidő első negyedóráját követően aztán a Lajosmizse képes volt minőségi cserékkel frissíteni. A 74. percben Hajrulovic nagy bedobását követően egy nagy vendégbedobást követően Sojic lőtt egy nagy tömörülésből kapura, a labda a bal kapufán csattant. Igyekezett, küzdött a Kunbaja, de igazi átütőerő nem volt a vendégekben. A 86. percben egy hosszúnak tűnő indításra Kiss László rajtolt rá. Horvacki is felismerte a veszélyt, ki is indult a kapujából, mentett is, csakhogy a felmentő rúgással Kiss lábát találta el, és a labda onnan a jobb alsó sarokba gurult, 2-0. A 88. percben Zsiros ugrott volna ki kecsegtető helyzetben, Susnjar Ognjen alighanem minden elkeseredését beleadva a mozdulatába felöklelte a hazai játékost. A játékvezető azonnal a piros lapot mutatta föl a vétkesnek. A kétgólos hátrány ellenére is hajtott a Kunbaja egészen a 95. percig, az eredmény azonban már nem változott, így a Lajosmizse jutott be a vármegyei kupadöntőbe. A vendégeknél sem érheti szó a ház elejét, mindent elkövettek a siker érdekében, ezúttal hiába.

Mestermérleg:

Árva Zsolt, a LAjosmizse vezetőedzője: – A tavaszi idulásunk nem sikerült a legjobban, de ezt most helyre tudtuk tenni azzal, hogy bejutottunk a vármegyei kupadöntőbe. Számunkra ez már egy nagyon szép eredmény. A mérkőzésen kihoztuk magunkból a maximumot, hiszen eltökélt célunk, hogy bármi áron, ha kell, büntetőkkel, de bejussunk a döntőbe. Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a szünetben aztán átbeszéltük a srácokkal, hogy mik azok az apróságok, amelyek segítségével a magunk javára tudjuk fordítani ezt a mérkőzés. Mindenki vevő volt rá, mindenki csapatként küzdöütt, és mindenki akarta a sikert. Nagy örömmel várjuk a döntőt, amelynek talán nem mi vagyunk az esélyesei, de egy mérkőzésen bármi lehetséges.

Varga Zoltán, a Kunbaja technikai vezetője: – Gratulálok a Laosmizsének. Nagyon jól megszervezték a játékukat. Jól leszűkítették a területet, pontosan védekeztek, kivárták azt, hgoy hibázzuink, amikor az megtörtént, ki is hasznátlták könyörttelenül. Sajnos mi most tartalékosan tudtunk csak fölállni, ezzel együtt nagyon szerettünk volna bejutni a döntőbe. Sokat tettönk is ezért, a kapuba azonban nem tudtunk betalálni.

Lajosmizsei VLC-Kunbajai SE 2-0 (0-0)

Lajosmizse, vezette: Rabi József (Juhász László, Rigó Viktória)

Lajosmizse: Tajti – Sallai, Fekete A., Orlov L., Halasi (Fekete D. 87.), Peres, Valkai, Orlov Sz. (Zsiros 58.), Bán (Kiss L. 69.), Juhász (Cserni 93.), Tarnoczki (Palotai 82.) Vezetőedző: Árva Zsolt.

Kunbaja: Horvacki – Hajrulovic, Kujundzic, Kokljevci, Ikotic, Damjanovic (Arambasic 69.), Susnjar, Vukoicic, Jovetic, Todic (Sojic 5.), Plavsic. Technikai vezető: Varga Zoltán.

Gól: Halasi az 52., Kis sL. A 86. percben.

Kiállítva: Susnjar a 88. percben.

Sárga lap: Peres 86., Zsiros 93. illetve Kujundzic 84., Hajrulovic 91. perc.