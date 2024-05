A KTE már korábban, az Újpest az előző körben biztosította be a bennmaradást, hiszen amíg a Kisvárda kikapott a Puskás Akadémiától, addig a lila-fehérek gálázva, 7–0-ra kiütötték a Diósgyőrt. Mészöly Géza együttese ezzel megnyugodhatott, hiszen meghúzták a vonalat alattuk, az utolsó két találkozónak ráadásul egy komoly pozitív töltettel futhatnak neki.

A KTE játékosa, Banó-Szabó Bence (jobbra) szerint ki kell élvezniük a hajrát

Fotó: Bús Csaba

A Kecskemét ugyan pontot szerzett egy 0–0-os döntetlennel a második Paks ellen, mégis némileg csalódottak lehettek a hírös városiak, hiszen szinte végig emberelőnyben játszhattak Haraszti kiállítása miatt. A tolnai reteszt azonban nem sikerült feltörni, ugyanakkor az pozitívum, hogy utóbbi két meccsén nem kapott gólt a KTE.

– Visszanéztük természetesen a mérkőzést és ki is elemeztük, én is külön foglalkoztam a saját szituációimmal. Tény és való, hogy a kreativitás hiányzott a támadóharmadban. Az jó dolog, hogy egymás után kétszer nem kaptunk gólt, de a befejezésekben javulnunk kell a folytatásra – értékelt Banó-Szabó Bence, a KTE középpályása.

Banó-Szabónak kellemes emlék lehet az Újpest elleni utolsó találkozó, hiszen akkor Lukács Dánielnek adott gólpasszt, ami elég is volt végül az 1–0-os sikerhez. Ősszel egyébként az Újpest otthon tartotta a pontokat, 5–3-ra nyertek. Érdekesség, hogy ebben a párharcban nem nyerni járnak egymáshoz a csapatok, az eddigi 19 NB I-es találkozás alkalmával csupán egy vendég siker született, a KTE még 2022 őszén tudott nyerni 2–1-re a Szusza Ferenc Stadionban. Ezt leszámítva a pontszerzés sem jött még össze a kecskemétieknek.

– Abba hirtelen bele se gondoltam, hogy az volt a 100. mérkőzésem az NB I-ben, arra természetesen jól emlékszem, hogy sikerült gólpasszt adnom. Fontos mérföldkő volt számomra, de ennél is fontosabb siker a csapatnak. Kemény találkozón szereztük meg a pontokat, a második félidőben már hősies védekezésre is szükség volt – mondta a KTE középpályása a mérkőzésre visszatekintve.

Az Újpest várhatóan nagy elánnal fog kezdeni, erre számít legalábbis Banó-Szabó, aki szerint egy 7–0-os siker önmagában imponáló.

– Egy 7-0-s siker bármikor bárki ellen önmagáért beszél. Biztos vagyok benne, hogy nagy elánnal veti bele magát most is az Újpest a mérkőzésbe, várhatóan nagyon sok néző előtt, hiszen ez lesz az utolsó hazai találkozójuk. Nehéz feladat vár ránk, de nem szeretnénk most sem feltett kézzel pályára lépni, egy jó mérkőzést akarunk játszani az Újpesttel. Két meccs maradt hátra a szezonból, a mester is azt mondta a héten, hogy ezeket ki kell élveznünk, hiszen nyáron egy 6 hetes kemény munka vár majd ránk. Akkor nagyon várni fogjuk már, hogy újra játszhassunk. Ennek szellemében, motiváltan készülünk – tette hozzá a középpályás.

Még erősebben térne vissza a következő szezonban a KTE középpályása

Banó-Szabó Bence egy súlyos sérülés után tért vissza a szezon közben, és egyelőre azon dolgozik, hogy a legjobb formáját nyerje vissza. Ehhez tudja, hogy idő kell, de egyre jobban halad a célja felé.

– A sérülésem a múlt, ezen a két találkozón is azon leszek, hogy még jobban és eredményesebben teljesítsek. Elégedett sosem vagyok magammal, én ilyen típus vagyok, de azt is tudom, hogy idő is kell a formába lendüléshez. Ugyanígy volt ez akkor is, amikor a térdsérülésem után tértem vissza. Tisztában vagyok a testemmel, türelemmel vagyok, bízom benne, hogy a szurkolók is velem szemben, mert azért dolgozom minden nap, hogy még erősebben és még eredményesebben vágjak neki a következő idénynek – zárta gondolatait.

Az Újpest FC–Kecskeméti TE találkozó péntek este 20 óra 15 perckor kezdődik a Szusza Ferenc Stadionban Újpesten.