Örömteli napokon vannak túl a KTE klubházban, hiszen történelmi sikert könyvelhetett el a klub: Horváth Krisztofert Marco Rossi behívta a magyar válogatott Eb-keretébe, így a klub először adhat játékost egy kontinenstornára a nemzeti tizenegynek. A kecskemétiek támadója természetesen boldog.

A KTE támadója, Horváth Krisztofer a ZTE ellen is nyerni szeretne

Fotó: Bús Csaba

– A fejemben volt, hogy behív a mester, de nem ezzel foglalkoztam, hanem azzal, hogy Kecskeméten jól teljesítsek. Tudtam, hogyha ez sikerül, akkor meglesz erre az esélyem. Nagyon boldog vagyok. Hidegrázós érzés belegondolni, milyen meccsek várnak ránk Németországban, de még sokat kell tennem ahhoz, hogy ott is tudjak játszani. Ez volt a gyerekkori álmom, párszor már pályára léphettem a válogatottban, most itt egy nagy tornán, szeretném úgy folytatni, hogy erre a jövőben is legyen esélyem – mondta Horváth Krisztofer.

A KTE és a játékos is hatalmas sikert ért el

A KTE támadója másfél évvel ezelőtt került először kölcsönbe az olasz Torinótól a KTE-hez, amit tavaly nyáron újabb egy évvel megtoldottak a felek. Horváth Krisztofer nem gondolta a kezdetekkor, hogy alig fél év kell neki, hogy eljusson a meghívóig, így nem kérdés, nagyon sokat köszönhet a Kecskemétnek.

– Őszintén mondom, hogy tényleg nem gondoltam volna másfél évvel ezelőtt, hogy ilyen gyorsan eljutok a válogatottig, de ahogy telt az idő, bennem is egyre jobban megvolt a hit ennek kapcsán. Amikor Kecskemétre kerültem, akkor a klubvezetés és Szabó István nagyon ragaszkodott hozzám, ezért most is rendkívül hálás vagyok, mert tulajdonképpen minden innen indult számomra. Köszönettel tartozom a tulajdonosnak, a vezetőségnek, a stábnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak is, hiszen nélkülük ez nem valósult volna meg – tette hozzá Horváth Krisztofer.

A kecskeméti támadó a hétvégi mérkőzésről is szót ejtett.

– Ugyanúgy készülünk, mint bármikor korábban. Tudjuk, hogy ez az idényzáró, szeretnénk úgy befejezni a szezont, hogy boldogan mehessen haza a közönség is, nekik akarunk elsősorban örömet okozni, amiért mindent meg is fogunk tenni.

A KTE–ZTE bajnoki vasárnap 17 óra 15 perckor kezdődik a Széktói Stadionban a 33. fordulóban.