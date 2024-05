A meccs első lehetősége a válogatott meghívót kapott Horváth nevéhez fűződött, a KTE támadója ajándékba kapott egy labdát az ellenféltől, közelről azonban Gyurjánba lőtt. A fordulás után Mance életerős lövéssel próbálkozott a 12. percben, de ez mellé ment. A következő kísérletig sokat kellett várni, ám az a 22. percben gólt ért: Sajbán fordult le védőjéről és húsz méterről kilőtte a hosszút, megszerezve ezzel a vezetést a ZTE-nek, 0–1. Félóra játékot követően a vendégek jobb oldali védője, Szendrei húzott befelé, a tizenhatosról mellé lőtt, majd Mance próbálkozását védte Kersák. A KTE leginkább beadásokkal próbálkozott, de ezekből nem alakult ki nagyobb veszély, a szünetig nem változott az eredmény.

Győzedelmeskedett a Kecskeméti TE

Fotó: Bús Csaba

A szünetben kettőt cserélt Szabó István, érkezett Katona Májer helyére és Zsótér Helmich helyére. Utóbbi cserejátékos az 54. percben jó helyzetből lőhetett, ám nem talált kaput. Két minutummal később Sajbán cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de az ő lövése is pontatlan volt. Egy óra telt el a találkozóból, amikor Banó-Szabó tűzte rá, Gyurján kapusnak ekkor sem volt dolga. A 62. percben viszont lett volna, de ekkor már tehetetlen volt, Horváth oldalsó szabadrúgása a hosszún Nikitscher elé pattant, aki bevágta az egyenlítő gólt, 1–1. Ettől még inkább megélénkült a játék, és tovább nyomott a KTE a második gólért. Pálinkás félfordulatból lőhetett és nem tévedett sokat, majd a 77. percben Horváth kapásból tüzelt fölé. Sorjában jöttek a hazai akciók, Zeke beadását Pálinkás fejelte fölé, majd a 82. percben a vendégek előtt is adódott veszélyes helyzet, de Németh közeli lövését Lukács blokkolta a kapu torkában. Lukács a másik kapunál is megvillant, remek beadását a 87. percben Pálinkás nem tudta a védők szorításában bekotorni, egy perccel később viszont már betalált. Szendrei lövése még kijött a kapusról, de a kipattanóra Pálinkás csapott le a leggyorsabban és befejelte a győzelmet jelentő találatot, 2–1.

A KTE ezzel a sikerrel a 6. helyen zárta a 2023/24-es szezont.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Az első félidőben azt éreztem, hogy nagy teher van rajtunk. Lassan játszottunk, nehezen építettük a támadásainkat és a helyzetünket Sajbán gyönyörű gólja is nehezebbé tette. A szünetben nyugtattam a srácokat. „Szép szó vasajtót nyit” ahogy szoktam mondani. Hangsúlyoztam a játékosaimnak, hogy szívvel játszanak ha már nem megy a futás lábbal, fussanak szívvel. Gratulálok a Zalaegerszegnek a nagyszerű tavaszi meneteléséhez, de úgy érzem, ma legalább egy góllal jobbak voltunk. Nehéz éven vagyunk túl, le a kalappal a tulajdonos úr és a vezetőség előtt. Akkor is mellettünk álltak, amikor nem jöttek az eredmények, bíztak bennünk és ez hosszú távon mindig kifizetődik. A stábom is nagyon odatette magát. Volt, amikor három játékost is adtunk a válogatottnak, most Horváth Krisztofer az Európa-bajnokságra készülhet. Amit még ki szeretnék emelni, az a szurkolótáborunk. Fantasztikusak, mindig mögöttünk állnak. A mostani meccs végén is a csapat együtt élt a drukkerekkel, ezt kecskemétiként mindig öröm látni nekem. Mindent összevetve, megérdemeljük, hogy a felsőházban zártuk a bajnokságot!

Márton Gábor, a ZTE vezetőedzője: – Az első félidőt uraltuk és a másodikban is megvoltak a lehetőségeink. Volt egy tizenegyes szituáció is, amit a meccs végén visszanéztem. Nem tudom, hogy mi ér büntetőt, ezek szerint semmi. Azt gondolom, nem érdemeltünk vereséget. Keserű a szánk íze, mert közelebb álltunk a győzelemhez, mint az ellenfelünk. A statisztika is ezt mutatja, de a számok nem jelentenek semmit. Nagyszerű tavaszt produkáltunk, bónusz lett volna, ha elérjük egy mai sikerrel a 6. helyet. A csapat többet érdemelt volna, mint a 9. hely.

Kecskeméti TE – Zalaegerszegi TE FC 2–1 (0–1)

Kecskemét, 2461 néző, Vezette: Pintér Csaba (Aradi József, Belicza Bence Péter)

Kecskeméti TE: Kersák – Szűcs, Belényesi, Szabó A. (Lukács, 73.) – Májer (Katona, a szünetben), Nikitscher (Szendrei Á., 87.), Helmich (Zsótér, a szünetben), Banó-Szabó (Vágó, 75.), Zeke – Horváth K., Pálinkás

Zalaegerszegi TE FC: Gyurján – Szendrei N., Evangelu, Safronov, Medgyes (Croizet, 39.) – Bedi, Sankovic – Kiss B. (Németh D., 72.), Sajbán (Kovács B., 72.), Mim – Mance (Gruber, 72.)

Gólszerzők: Nikitscher (63.), Pálinkás (88.), illetve Sajbán (22.)

Sárga lap: Horváth K. (61.), Pálinkás (64.), illetve Szendrei (53.), Evangelu (64.)