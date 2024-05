A forduló előtt a Tiszakécske vezette a tabellát, egy ponttal megelőzve a Kunbaját. A vármegyei déli csapat szombaton 3–0 arányban diadalmaskodott a Kiskőrös felett. A Soltvadkertnek mindenképpen győzni kellett ahhoz, hogy harcban legyen még a bajnoki címért, de a Tiszakécske sem hagyhatta veszni a három pontot, mert veszélybe kerülhetett a bajnokság megnyerése. Ilyen előjelekkel kezdődött el a találkozó.

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első igazi nagy helyzet a Soltvadkert előtt adódott, már a 11. percben. Ekkor István László rosszul adta haza a labdát, Farkas Béla rácsapott, de közeli lövését védeni tudta Baráth Bence. A félidő közepén újabb helyzet adódott a vendégek előtt. Luka egy előrevágott labdát a félpályánál kapta meg, egy testcsel után lefutotta István Lászlót, de ezáltal kisodródott kicsit jobbra, így csak a bal kapufát tudta eltalálni. Ebben a játékrészben rengeteg volt az eladott labda, főleg a tiszakécskeiek részéről.

A második félidőre felszívta magát a hazai gárda, aminek meg is lett az eredménye. Az 52. percben szabadrúgáshoz jutottak a kaputól huszonöt méterre. A labdához István László állt oda és a sorfal mellett ballal a bal felső sarokba csavarta a labdát 1–0. A félidő közepén Luka végigszáguldott a félpályán két játékost is kicselezett, Baráth mellett is elvitte a labdát. Ezúttal is nagyon kisodródott, így a lövése éppen csak be tudott csorogni a bal kapufa mellett 1–1. A 80. percben Gráczer utolsó emberként visszahúzta a kiugró Szabó Lászlót, amiért piros lapot kapott. Két perccel később Oláh jobb oldali belőtt labdáját Oberna alig fejelte kapu mellé. A kiállítás után a Tiszakécske nagy nyomást helyezett a Soltvadkertre. A 85. percben többen is gólt szerezhettek volna, de addig húzogatták a labdát, míg a védők felszabadítottak.

A döntetlen egyik csapatnak sem jó eredmény, már ami a bajnokság megnyerését illeti. A Soltvadkert már csak a harmadik helyért csatázhat, míg a Tiszakécskének a sorsa a Kunbaja–Harta mérkőzéstől függ, de csak akkor, ha a Kiskőröst az otthonukban le tudják győzni.