Ámann Márk, a hartaiak kapusa lett a mérkőzés hőse, hiszen a büntetőpárbajban két 11-est kivédett, ráadásul rúgást is vállalt, és értékesítette is a büntetőjét.

Ámann Márk, a Harta kapusa két büntetőt hárított, egyet értékesített

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Nem a legjobb előjelekkel készültünk a kupameccsre, hiszen van már több hiányzónk – elérkezett ugyebár a bajnokság hajrájának a kezdete, amikor már egyre több a sérülés, és kicsit nyomott volt a társaság, ugyanis bennünk volt még az elmúlt fordulóban, Kecskeméten elszenvedett vereség – tekintett vissza a hálóőr az előzményekre. – Ennek fényében nem meglepő, hogy az első félidő olyan lett, amilyen: nagy küzdelem folyt a pályán, de ziccer alig-alig alakult ki. Az első félidőben egyszer hozták rám a kalocsaiak száz százalékos ziccerben, azt szerencsére sikerült hárítanom. Érzésem szerint mi játszottunk enyhe fölényben, de inkább mezőnyjáték folyt a pályán. Lényegesen nem változott a játék képe a második játékrészben sem, így aztán jöhettek a büntetők. Mindjárt az első kalocsai büntetőt sikerült kivédenem, viszont aztán mi is hibáztunk, úgyhogy a büntetőpárbaj maga is túlórát hozott. A hatodik körben jómagam is vállaltam egy 11-est, ezt sikerült bebikázni, és végül az utolsó körben sikerült megfognom még egyet, a jobb alsó sarokba tartó labdát sikerült vetődve hárítani, utána pedig már kezdődött az ünneplés – nyilatkozta a kapus, akitől nem szokatlan, hogy büntetőket hárít, ahogy egyébként az sem, hogy alkalomadtán büntetőket értékesít.

Ezzel a tizenegyespárbajban kivívott győzelemmel a Harta jutott be a vármegyei kupa elődöntőjébe.

Harta SE–Anda Kalocsa FC 0-0, büntetőkkel 8-7

Harta, vezette: Stefánovits Gábor (Allaga iván, Szabó Gábor)

Harta: Ámann – Danó, Puskás, Pribék, Fekete, Ivacs, Németh, Mihály, Gugyella (Csomor 67.), Dunai, Csányi. Technikai vezető: Sümegi József.

Kalocsa: Varga – Rideg, Tóth K., Matos (Szabadi 59.), Bányai, Farkas Z., Vass, Tóth L., Monori (Farkasz Sz. 92.), Török, Tamás B. Vezetőedző: Kohány Balázs.

Sárga lap: Danó 58., Fekete 86. illetve Tóth L. 71., Monori 92. perc.