Fussunk együtt Kiskunfélegyháza csodálatos belvárosában! Ezzel a szlogennel hívta és várta a szervező Jogging Plusz Sportegyesület a futás szerelmeseit, nem csak a városból, a környező településekről, de az egész országból, sőt a határon túlról is. A felhívásnak meg is lett az eredménye, mert soha ennyien, több mint hétszázan, álltak oda a rajtvonalhoz. Köztük Kiskunfélegyháza tizenkét testvérvárosaiból is összesen harminchatan.

Hétszáznál is többen futottak Kiskunfélegyházán

Fotó: Szentirmay Tamás

Az Ifjú titán futamon először a legkisebbek, az óvodások indultak, akiknek kétszáz métert kellett teljesíteni. Az életkor haladtával a távok is növekedtek a gyerekeknél, egészen ezer méterig. A Talpra magyar váltóra három fős csapatok jelentkezhettek, akiknek egyénenként valamivel több, mint hatszáz méter volt a távjuk, így jött ki az 1848 méter.

A Petőfi futamnál három táv, öt, tíz és huszonegy kilométer közül választhattak az indulók. A nagy létszámra való tekintettel először a leghosszabb távot választók rajtoltak, néhány perc múlva a tíz kilométeresek, majd újabb pár perc múlva pedig az öt kilométeresek. Nekik az idejüket chippel mérték. Az öt kilométeres pályán több helyen is zenészek szórakoztatták nem csak az érdeklődőket, de a futók is újabb lendületet kaphattak. Kiskunfélegyházán egy idő óta már gyalogosok, főleg idősebbek is elindulnak futóversenyeken. Innen jött az ötlet, hogy a Petőfi gyalogszázad néven akkor is elindulhassanak. A száz csak nem meg lett, mert közel volt a létszámuk. Érdekes, hogy több volt közöttük a hölgy, mint a férfi. Itt azért néhány fiatal is elindult, sőt egy kismama is, aki babakocsiban tolta csemetéjét.