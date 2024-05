Közös fotóval, transzparenssel, pezsgővel lepték meg Ladánybenén a csapattársai a veterán gólvadászt, az idén ötvenkét éves Lantos Henriket, miután a gólvágó a Fülöpjakab elleni bajnoki 60. percében megszerezte az ötszázadik gólját, és ha már belemelegedett a játékba, öt percre rá az ötszázegyediket is.

A Ladánybene játékosát, Lantos Henriket (középen) ünneplik a csapattársai.

Fotó: Jánosi Zoltán

Lantos Henrik az adatbank indítása óta 409 mérkőzésen immáron tehát 501 gólt szerzett. Ő az a gólvadász, akinek az egész labdarúgópályafutása Kecskeméthez, vagy annak közvetlen környezetéhez kötődik. Hosszú pályafutása során – amelynek hol van még a vége? – megfordult többek között Hetényegyházán, Orgoványon, a Kecskeméti LC-ben, Kerekegyházán, Táborfalván, az SC Hírös-Épben, és jelenleg a Ladánybenét erősíti.

Lantos Henrik igazi kapusok réme, a gólok tekintetében mindenfajta találat szerepel a kollekciójában, hiszen szakértője a ziccerek kihasználásának, avatott lesipuskás, fejjel is bármikor képes mattolni a hálóőröket, de ha 25 méterről kell kapura suhintani a labdát, akkor sem ő izgul, hanem a vele szemben álló aktuális portás, ha pedig szabadrúgáshoz áll oda, akkor az aktuális tudósító már jegyzi is fel a noteszába, hogy hányadik percében jár a mérkőzés, mikorra is kell beírni a gólt. A tapaszalt, rutinos veterán az idei góljait jelenleg, néhány fordulóval a bajnokság zárása előtt a Ladánybene bajnoki címére gyűjti.