Filvig Géza emlékeztetett arra, hogy a kormány kialakított egy olyan rendszert, hogy a cégek által befizetett társasági adó egy részét a sportegyesületek az úgynevezett TAO- pályázat keretében az általuk használt infrastruktúra fejlesztésére fordíthatják. Az önkormányzattal, mint az ingatlanok tulajdonosával történt egyeztetést követően mindkét egyesület élt a pályázati lehetőséggel. A polgármester rámutatott: a gyermekek sportos életre való nevelésében, az utánpótlás nevelésében fontos szerepet játszik, ha a helyi felnőtt sportágak sikeresek és jó a klubélet.

A képen balról: Hartmann János, Dr. Filvig Géza, Kohány Gábor

Fotó: Zsiga Ferenc

A városvezető elmondta: Kohány Gáborral januárban tárgyalt Losonczy Lászlóval, az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának igazgatójával. A szakemberrel a helyszínen pontosították, hogy milyen fejlesztések valósulhatnának meg. Az akkori egyeztetést a pályázat benyújtása követte, majd május 22-én már a hivatalos határozat is megérkezett arról, hogy az Anda KFC 60,9 millió forint előfinanszírozott támogatásban részesül.

A polgármester a továbbiakban szólt arról is, hogy Hartmann Jánossal múlt év novemberében jártak a Magyar Kézilabda Szövetségnél Budapesten. Ott amellett, hogy nagyon elismerően nyilatkoztak a kalocsai kézilabdáról, ígéretet kaptak arra, hogy az országos sportcsarnok építési programba Kalocsa is bekerülhet. Első körben meg is érkezett a határozat, hogy az új sportcsarnok tervezéséhez szükséges támogatást a KKC elnyerte. Így megnyílt a lehetősége annak, hogy egy a jelenlegihez hasonló méretű, a meglévő mellett létesítendő sportcsarnok épüljön a városban.

– Örömmel jelentem be, hogy az MLSZ támogatja a fejlesztési elképzeléseinket. A múlt héten aláírt támogatási okirat szerinti összeg már rendelkezésünkre áll, így a munka az ősszel elkezdődhet – mondta el Kohány Gábor, aki részleteket is elárult a tervezett beruházásról. Mint elhangzott: a központi pálya egy automata öntözőberendezés telepítésével újul meg. A pályán folyó munkálatokkal egy időben ujjászületik a küzdőteret körülvevő közel 400 méter hosszú korlát, ami gondozásmentes szerkezet lesz. A hátsó bejáratnál lévő 250 négyzetméteres parkolót elbontják, a helyén egy új térkövezettet alakítanak ki. A projekt keretében, a kispadok mögötti részen egy 400 fős mobil lelátó készül. A klubelnök arról is beszámolt, hogy egy nagy új műfüves pályát szeretnének létesíteni.