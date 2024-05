A Déli csoport éllovasa, a Dunagyöngye SK magabiztos győzelmet aratott a Hercegszántó vendéglátójaként, 3-0-ás félidő után 6-0 arányban nyerte a meccsét. A bajnoki cím megnyerését ugyanakkor még nem ünnepelhették meg a szeremleiek, arra abban az esetben kerülhetett volna sor, ha az első hely tekintetében immár egyetlen rivális Kelebia kevesebb pontot szerez, mint a Dunagyöngye. A Kelebia ellenfele viszont, a Bácsbokod szombaton délután nem állt ki, így a Kelebia minden bizonnyal meg fogja kapni a három pontot. Gyakorlatilag egyébként már bajnok a Szerelme, hiszen ha mind a két hátralévő mérkőzését elveszítené, akkor is jó hatvannal jobb a gólkülönbsége, mint a Kelebiának. Matematikailag azonban az a hátrány még behozható. A dobogó harmadik fokán változás történt, előzött a Katymár. A Katymár a Tataháza vendégeként aratott magabiztos győzelmet - a tizenkét gólos sikerből Merkler Tamás öt, Virágh Martin pedig négy góllal vette ki a részét, a Madaras pedig egy pontot szerzett Kisszálláson. Négy gólt és két piros lapot hozott a Kisszállás-Madaras mérkőzés – egyenlő elosztásban, így a pontokat is egyenlő arányban kasszírozhattak a felek. Két 5-4-es eredmény is született ebben a körben. A Borota második csapata a Garát győzte le. Ezen a találkozón végig a Borota vezetett, a Gara rendre zárkózni próbált, de a pontot érő zárkózás a jó hajrá dacára sem jött össze. A Bácsalmás II. jóval kalandosabb forgatókönyv mellett nyert 5-4-re. Azon a találkozón a 77. percben még a vendég Felsőszentiván vezetett 4-2-re, a hazai csapatnak azonban a hátralévő időben sikerült fordítania.

A Dunagyöngye SK újabb lépést tett a bajnoki cím felé

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Vármegye III., Déli csoport: Bácsalmás II.–Felsőszentiván 5-4, Tataháza–Katymár 1-12, Borota II.-Gara 5-4, Bácsborsód–Kenderes SE 3-2, Kelebia-Bácsbokod elmaradt, Dunagyöngye SK–Hercegszántó 6-0, Kisszállás–Madaras 2-2.



Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE 24 21 2 1 151-22 65

2. KELEBIA 24 19 2 3 99-29 56

3. KATYMÁR 24 17 4 3 95-36 55

4. MADARAS 24 16 5 3 89-36 53

5. BÁCSBORSÓD 24 15 1 8 91-42 46

6. GARA 24 15 1 8 95-51 46

7. KISSZÁLLÁS 24 12 3 9 52-39 39

8. BOROTA II. 24 10 3 11 55-68 33

9. BÁCSBOKOD 24 10 2 12 47-61 32

10. KENDERES SE 24 6 2 16 45-66 20

11. BÁCSALMÁS II. 24 4 2 18 34-99 14

12. HERCEGSZÁNTÓ 24 4 1 19 35-103 13

13. FELSŐSZENTIVÁN 24 4 0 20 38-112 12

14. TATAHÁZA 24 0 2 22 19-181 2