Büntetők hozták az első Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét pontokat a mérkőzésen, majd Woolridge kettesére Ivkovic Milán triplával válaszolt, 4-4. Lukovic triplával vette át a vezetést a Kecskemét, ezt követően Bogues is villant, kettő plusz egyes akcióval jelentkezett az amerikai, 11-9. A negyed derekán, 14-14-nél újra egál állt a táblán, ám nem sokáig, mert Sinik átverve a védőket szép ziccert jegyzett, 16-14. Kucsera egyéni szólója után 21-21-re váltott az eredményjelző. Öt ponttal meglépett a Szedeák, Wittmann büntetői viszont hibátlanok voltak a túloldalon, így háromra olvadt a differencia, 23-26. A dudaszó pillanatában elengedett Sinik hármassal 28-29-cel ért véget az első negyed.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét létfontosságú mérkőzést veszített el otthon

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Pontosabban folytatta a vendég gárda, egy eladott labdából Lake indulhatott és zsákolt, 28-36-nél Ivkovic Stojan kénytelen volt időt kérni. Dramicanin törte meg a csendet a KTE-nél, 30-36. Tartotta pár pontos vezetését a Szeged, 33-38. Dramicanin ellen követtek el sportszerűtlen faultot, a büntetők nem okoztak gondot a szerb játékosnak, 35-38. Bognár tuszkolta be a gyűrűbe a labdát, és a plusz büntetőt is bedobta, 37-43. Másfél perccel a félidő előtt 37-45 állt a táblán, a hazai stáb pedig értekezletet tartott. A szünetre 39-45-tel vonulhattak a gárdák, így nehéz folytatásra számíthattak a hazai szurkolók.

A harmadik felvonásban az első támadások sikertelenül zárultak, majd Ivkovic Milán triplája hullott be, 42-45. Woolridge pillanatai jöttek, 42-49. Karahodzsics pöccintette vissza a labdát a gyűrűbe, míg Sinik villámgyors léptekkel vitte végig ziccerét, 46-49. Lukovic kiszorított helyzetből, fauttal együtt is bedobta, de a büntető kimaradt, 48-49. Bogues révén a vezetét is magához ragadta a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 51-50. Dramicanin a gyűrű alól, majd távolról is pontos volt, 56-52-nél a Szedeák mestere kikérte idejét.

Wittmann extra triplájával nőtt a különbség, 59-53.

Fizikális csata dúlt a pályán, minden labdáért megküzdöttek a csapatok, sok fault szabdalta a játékot. Karahodzsics forgatta meg a védőjét, a másik térfélen Locke tempója hullott be, 63-58. A vendégek amerikai légiósa elkapta a fonalat, az ő kosarával zárult az etap, 65-62.

Bailey hozta közelebb a Szedeákot, 65-64. Sinik csak az egyik büntetőt tudta bedobni, míg Zsíros hármassal vétette észre magát, 66-67. Sinik elemében volt, de az extra büntető nem volt jó, 68-67. Dramicanin trojka érkezett a legjobbkor, 71-67-nél időt kértek a vendégek. Kucsera remek dobóformát húzott elő a tarsolyból, 76-67. Felgyorsult a tempó, a befejezések felemásra sikeredtek, tapintható volt a feszültség. A KTE-nél Dramicanin termelte be a palánk alól, Zsíros kintről volt eredményes, 78-72. Woolridge triplákkal visszajött a meccsbe a Szedeák, 80-78. Ivkovic Stojan időt kért két perccel a zárás előtt, majd Bogues dobhatott tisztán szemben a gyűrűvel, 83-78. Bognár dobta át Karahodzsicsot, és így is bement a tripla, 83-81. Lejött a kecskeméti kísérlet, Woolridge robogott végig, 83-83. Kevesebb mint egy perc volt már vissza, újabb hazai értekezletre volt szükség. Bognár tudta visszatenni a lepattanót, egyből jött Ivkovic újabb időkérése, 83-85. A győzelemért támadhatott a hírös városi alakulat, de nem találtak be, így a Tisza-partiak örülhettek a végén a sikernek.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét közvetlen riválist fogad

– Gratulálok a Szegednek, rászolgáltak a győzelemre. Woolridge két triplája visszahozta őket a meccsbe, ritmust fogtak, és fordítani tudtak. Tudtuk, hogy a maradék három meccsből kettőt nyerni kell. Ezt a feladatot még lehet teljesíteni, de nyilván nem esik jól az embernek, hogy egy ilyen végjátékban marad alul, mikor sokáig vezet. Köszönjük a szurkolóink kitartó támogatását, szerdán szükségünk lesz rájuk a Kaposvár ellen is – értékelt Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója.

A Kecskemét szerdán 18 órakor fogadja a Kaposvárt.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - SZTE Szedeák 83-85 (28-29, 11-16, 26-17, 18-23)

Kecskemét. V: Földházi, Györfy, Fodor

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét : Wittmann 5/3, Sinik13/3, Ivkovic 6/6, Lukovic 14/3, Karahodzics 6. Csere: Tóth Barna -, Kucsera 8/3, Bogues 13/9, Dramicanin 18/6.

SZTE-Szedeák: Woolridge 23/6, Locke 23/3, Cohill 5/3, Lake 3, Bognár 11/3. Csere: Bailey 7, Mayer-, Balogh-, Mucza-, Zsíros 13/9.