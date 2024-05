– Eddig háromszár játszottunk a Kaposvár ellen, kétszer mi tudtunk nyerni ellenük – nyilatkozta Ivkovic Stojan szakmai igazgató.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa, Wittmann Krisztián

Fotó: Réti Attila

– A helyzet világos: amelyik csapat szerdán este nyer, az tudja folytatni az élvonalban. Nincs dráma, higgadtan és sok munkával készülünk az ütközetre. Továbbra is úgy vélem, hogy amit lehetett, azt kihoztuk magunkból. Nyertünk nagyon fontos csatákat, sikerült összekapni magunkat. Kivívtuk azt a szituációt, hogy hazai pályán dönthetjük el a bennmaradás kérdését. Ez meccs nem lesz semmivel sem másabb, mint az eddigiek edzői karrierem során. Én nyugodt vagyok, mert tudom, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, becsületesen dolgozunk. Korábban már nyilatkoztam, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Most kiderül, hogy nálunk rossz-e az edző, vagy sem. Nyilvánvaló, hogy én leszek a felelős, bárhogy is alakul a végén. Bízom a csapatban, és abban a szisztémában, amit 12 éve építünk szigorú elvek mentén. Ismétlem, a végén a teljes felelősség az enyém lesz, nem másé – jelentette ki a szakvezető.

A mérkőzés szerdán, 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.