Lüktető iramban vette kezdetét az összecsapás, mindemellett mindkét szurkolótábor alaposan kitett magáért. Karahodzsics és Eaddy nyitotta a pontszerzők sorát, majd Puska és Sinik is betalált, 4-4. Tapintható volt a feszültség, a csapatok több hibával játszottak a megszokottnál. Az etap közepén 6-6 állt a táblán Bogues ziccerét követően, majd ismét az amerikai villant kettő plusz egyes akciót vezetve, 9-6. Sinik és Lukovic kosarai jókor érkeztek, 13-8. Dramicanin tanári tempója után Halmai ziccerével tartotta a lépést a vendég gárda, 15-12-vel zárult az első tíz perc a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét javára.

Megküzdött a bennmaradásért a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Fotó: Bús Csaba

Bogues faulttal együtt is bedobta a ziccert, ám a büntető kimaradt, 17-12. Két kettessel zárkóztak a somogyiak, majd Koprivica büntetője után már egál állt a táblán, 17-17. Akadozott a támadó gépezet hazai oldalon, míg Wittmann meg nem törte a csendet triplájával, 20-17. Dramicanin is kiválóan engedte el távolról, 23-19. Sinik büntetői a helyükre kerültek, míg Jackson a másik térfélen csak a másodikat hintette be, 25-20. Karahodzsics gyötörte be a labdát a gyűrűbe, 27-20. A félidőhöz közeledve kikérték idejüket a szakmai stábok, 28-21. Wittmann trojkájával tízre nőtt a különbség, 31-21. A szünet előtt még Bogues szerzett labdát és zsákolt, 35-23.

Lukovic szedte vissza a lepattanót és tette vissza még estében, majd jó védekezés után ismét ő villant egy extra dobással, 39-23. 41-25-nél időt kért a Kaposvár. Felváltva estek a kosarak ezt követően, Jackson hármasa, majd Sinik tempója után 45-30 állt az eredményjelzőn a 25. minutumban. Az eddigi gyengébb kinti dobószázalék után feltámadtak a vendégek, és 49-38-ra módosították az állást. Lukovic és Wittmann fontos pillanatokban találtak be, 55-38-nál időt volt kénytelen kérni újra a vendég stáb. Nem zökkent ki a hírös városi alakulat, és 61-45-tel mehettek neki a gárdák az utolsó etapnak.

Filipovity és Jackson volt pontos távolikkal, de Kucsera sem volt rest kecskeméti részről, 64-50. Elkezdték dobálni a triplákat a gárdák, három is jött zsinórban, 67-56. Eaddy tempóra Bogues adott gyors választ, 70-58. Eaddy emberrel együtt talált be, hosszú idő után tíz alá nézett be a Kaposvár, ezért Ivkovic azonnal időt kért, hogy rendezzék a sorokat a maradék öt percre, 70-61. Két gyors hazai kettessel jelezték a tanítványok, hogy megértették a feladatot, 74-61-nél már Damjanovic rendelte magához csapatát. Jackson hármasa után Lukovic egy büntetőt tudott értékesíteni, 75-64. Újabb vendég trojka talált utat a gyűrűbe, míg Sinik is felezte a büntetőit, 76-67. Kucsera kapta a labdát, majd tette fel erőszakosan, 78-67. Kucsera hármasa eldöntötte a kérdéseket fél perccel a vége előtt, 81-68. Az eredmény már nem változott. Győzelmével kiharcolta a következő évre is az A-csoportos tagságot a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Nehéz év van a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mögött

– Ez a négy hónap edzői karrierem legnehezebb négy hónapja volt. Alapvetően úgy dolgoztam mindig, hogy én raktam össze a csapatot, most pedig időközben kellett átvenni a keretet. Más csapatoknál beindult a vásárlás, igazolások dömpingje, de én kitartottam a kecskeméti elvek mellett. Mi élünk egy gyönyörű városban. Megkaptunk minden támogatást, és ezt sikerült meghálálni. Van mögöttünk egy Akadémia, amelyre bátran tudunk támaszkodni. A srácok igazoltak engem a mai napon, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző. Több csapat a vásárlást választotta, mi pedig dolgoztunk. Szerintem rászolgáltunk ma a győzelemre, és így az A-csoportos tagságra. Szeretném megköszönni polgármester asszonynak is a támogatást, sokat jelentett számunkra a törődése. Köszönöm szépen mindenkinek, aki mellettünk volt – értékelt Ivkovic Stojan szakmai igazgató.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Kometa Kaposvári KK 81-68 (15-12, 20-11, 26-22, 20-23)

Tippmix Férfi NBI A-csoport playout, 9. forduló

2024. május 15., szerda 18:00 @ Messzi István Sportcsarnok

Játékvezetők: Praksch Péter, Goda László, Makrai Márton

MKOSZ ellenőr: Dr. Páli Kálmán

Kecskemét: Sinik 11, Wittmann 13/9, Ivkovic -, Lukovic 18, Karahodzsics 7. Csere: Dramicanin 10/6, Kucsera 8/6, Bogues 14, Tóth Barna -.

Kaposvár: Krnjajski 6, Eaddy 18/12, Puska 7/3, Filipovity 3, Koprivica 7. Csere: Jackson 19/15, Abell 2, Halmai 6.