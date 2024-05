Minden alkalommal a Buzás János Általános Iskola ad helyet a nevezésnek, az eredményhirdetésnek, és az intézmény elől rajtolnak az öt és tíz kilométert választók. Először azonban a legkisebbek, az óvodások húzták fel lábukra a nyúlcipőt. Nekik kétszáz métert kellett teljesítani a település főutcáján. Először a lányok rajtoltak, majd pedig a fiúk. Bizony volt közöttük olyan, aki elesett, de felpattan és futott tovább. Mivel az alsó tagozatosoknak egyaránt egy kilométert kellett teljesíteniük, így ők együtt rajtoltak. Az egyik kisfiú a kedvenc plüss állatkájával a kezében tette meg a távot. A felsősöknek már jóval nagyobb, három kilométer táv volt a kitűzött útvonal. A felnőttek és az elszántabb gyerekek választhattak, hogy öt vagy tíz kilométert futnak. Voltak olyan neves versenyzők, mint a kecskeméti Vajda Zoltán ultrafutó vagy a nyolcvanéves Kiss Ferenc, aki ősszel New Yorkban futja majd a maratoni távot. A rajt előtt, aki akart, az közös bemelegítésén vehetett részt. Nekik már több belterületi utcán kellett teljesíteni a távot, de a külterületen is futottak, így volt benne szilárd burkolat, gyepes és földes út is. Az öt kilométert teljesítők egy, a tízen futók két kört futottak. Azért, hogy senki se tévedjen el, felvezető kerékpáros mutatta az utat.

Több mint kétszázan futottak Nyárlőrincen, a Buzás János-emlékversenyen

Fotó: Szentirmay Tamás

Az óvodások és az általános iskolások közül minden gyermek kapott frissítő italt a célban, az első, második és harmadik helyezettek pedig érem jutalmazásban részesültek. Az öt kilométeres távot teljesítők, korcsoportonként az első három helyezettek egyedi, Bánföldi Ferenc fazekasmester által készített kerámiaérmet és befutóajándékot vehettek át. A tíz kilométeren célba érkezők pedig szintén Bánföldi Ferenc által készített egyedi kerámia kupát és befutóajándékot kaptak. A befutóajándék pedig nem volt más, mint nyárlőrinci emblémával ellátott szatyor, benne helyi készítésű kolbásszal, üdítővel és szörppel. A kolbászfalatkákat és péksüteményeket a futás után meg is kóstolhatták a versenyzők.