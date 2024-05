A 2023. évről szóló beszámoló és az idei költségvetés jóváhagyását követően tárgyalta a közgyűlés az új elnök megválasztásáról szóló napirendi pontot. Az 1984-ben alapított szervezet tagsága négy évre Temesvári Péternek szavazott bizalmat az egyesület vezetésére.

Temesvári Péter a Bácsvíz KVSC új elnöke

Fotó: Bácsvíz KVSC

– Több, mint két évtizede dolgozom a Bácsvíz Zrt.-nél, a munkámat hivatásomnak is tekintem egyben – mondta székfoglalójában Temesvári Péter. – Hatalmas megtiszteltetés olyan kiváló elnökök – mint Szigeti Tibor és Aczél Péter – után átvenni ennek a patinás egyesületnek a vezetését. Büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan vállalat képviselőjeként vállalhatom el ezt a munkát, mely szívén viseli a város sportéletét. Mindezért köszönet illeti a Bácsvíz korábbi és jelenlegi vezetését egyaránt. A sport iránti érdeklődésem végig kísérte eddigi életemet, az úszás – mely hazánk egyik legsikeresebb olimpiai sportága – pedig különösen fontos a magamfajta, „vízműves” szívvel megáldott embernek. Célomnak tekintem, hogy az eddigi jó működési modellt megőrizve, menedzser szemlélettel tudjam tovább fejleszteni az egyesületet, mely méltó képviselője a névadó és főszponzor Bácsvíz Zrt.-nek, valamint Kecskemét városának. A gyermekek szervezett, profi edzők által irányított sportolási lehetőségének biztosítása – sportágtól függetlenül – igazán nemes feladat, melynek támogatására igyekszem a KVSC mellé még több támogatót felsorakoztatni. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Aczél Péter leköszönő elnöknek, aki egy rendezett anyagi és szakmai körülményekkel rendelkező egyesületet ad át számomra.

A Bácsvíz KVSC leköszönő elnöke szerint jó kezekbe kerül a klub

A leköszönő Aczél Pétert 2017. november 29-én választották a Bácsvíz KVSC elnökévé, mint a névadó szponzor akkori menedzsmentjének tagját.

– A sport végig kísérte az életemet, utánpótlás korosztályban ifjúsági magyar válogatott labdarúgó voltam, és a focit később, munka mellett is űztem, előbb igazolt játékosként nagypályán, majd hobbi szinten kispályán. A sporthoz való kötődés is szerepet játszott abban, hogy 2017-ben elvállaltam az egyesület vezetését, miután a korábbi elnök lemondott tisztségéről – mondta Aczél Péter, a leköszönő elnök. – Egy olyan szervezetet vettem át, amely alapvetően stabilan működött, ugyanakkor új elnöksége volt és e miatt bizonyos szempontból újjá kellett építeni. Örömmel és büszkén mondhatom, hogy az eltelt hat és fél év alatt a kezdetben törékenynek tűnő területeken is sikerült a konszolidáció. Legfontosabb, hogy az egyesület sportszakmai téren kiemelkedően sikeres éveket tudhat maga mögött, mind az úszó-, mind a búvárúszó, mind a szeniorúszó szakosztály vonatkozásában. Ezek az eredmények nemzetközi és országos szinten is megjelentek, úgy a felnőtt, mint az utánpótlás korosztályokban. Sportdiplomácia terén is előre tudtunk lépni, hiszen a Magyar Szeniorúszó Szövetség elnökségébe tagot delegálunk, míg az úszószakosztályunk vezetője egyben a Magyar Úszó Szövetség Dél-Alföldi régiójának vezetőedzője is. A Kecskeméti Juniorsport Nonprofit Kft. keretein belül működő Kecskeméti Sportiskolával olyan felmenő rendszert üzemeltetünk, amely úszás sportágban országos szinten egyedülálló. A sportszakmai sikereken túl kiemelendő, hogy az Egyesület versenyzői az ország egyik legkorszerűbb uszodájában sportolhatnak, amelyért köszönetemet fejezem ki mind Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mind a létesítményt üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft.-nek. A korrekt partneri együttműködés jegyében adni is igyekeztünk: a sportszakmai sikereken túl – amelyek városunk hírnevét is öregbítik – számos országos, valamint nemzetközi verseny rendezését hoztuk Kecskemétre, továbbá a magyar államtól százmillió forintot meghaladó összegben nyertünk vissza nem térítendő beruházási támogatást a Kecskeméti Fürdő korszerűsítésére. Miután a névadó szponzor Bácsvíz Zrt.-nél 2024 elején kezdeményeztem a munkaviszonyom megszüntetését, úgy láttam helyesnek, ha az egyesület vezetéséről is lemondok. Örömmel nyugtázom, hogy Temesvári Péter személyében jó kezekbe kerül a KVSC, neki és az egyesületnek is sok sikert kívánok – tette hozzá Aczél.