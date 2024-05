A bácsalmásiak az alsóházba hibátlan mérleggel érkeztek meg, miután a felsőházról kevéssel maradtak le az alapszakasz végén. A tavaszi szezonban végig meneteltek, több magabiztos sikert is arattak, az utolsó körben a második Rákosmente ellen így csak az volt a kérdés, meg tudják-e őrizni ezt a kitűnő mérleget. A Bácsalmási PVSE már a találkozó elején elhúzott, a szünetben pedig 8–14-re vezetett, így nem tűnt úgy, hogy veszélyeztetné bármi is a vendégek győzelmét. A hazaiak viszont fordulás után egy 8–0-os rohamot is vezettek. Így is előnyben volt a végén Dankó Ervin együttese, de húsz másodperccel a vége egalizált a Rákosmente, így a második félidőben csak hat gólig jutó PVSE be kellett érje a 20–20-as döntetlennel. A felsőházi győzelem ezzel együtt egy pillanatra sem forgott veszélyben.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció