Az SG Kecskemét Szombathelyen kezdi a döntőt

Csodálatos szezont tudhat maga mögött már most is az SG Kecskemét Futsal, hiszen történetük során először vívták ki a bajnoki döntős szereplést. A címvédő Haladás elleni, több meccsen át tartó párharc amolyan Dávid és Góliát csatájaként is aposztrofálható. Az SG Kecskemét feltett szándéka, hogy borítsák a papírformát.

A két gárda ebben a szezonban ötödik alkalommal fog összecsapni egymással. Az alapszakaszban két vasi siker született, majd a felsőházban az SG Kecskemét kiváló játékkal vett revansot, amely nagyban hozzájárult, hogy a bajnoki döntőben szerepelhessenek. A negyedik ütközetben, a playoff egyetlen vereségét a Haladás ellen szenvedték el a kék oroszlánok, ám akkor tudása alatt teljesített a hírös városi alakulat, amit most szeretnének természetesen elkerülni. Az SG Kecskemét szeretne meglepetést okozni

Fotó: Unger Tamás – A bajnoki döntő kivívása után volt egy kis időnk a regenerálódásra, azóta pedig teljes intenzitással készülünk a Haladás elleni meccsekre – adott helyzetjelentést a bajnoki döntő nyitánya előtt Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója. – Ellenfelünk immár Magyar Kupa-győztes, tisztában vagyunk vele, milyen játékerőt képviselnek. Azzal is, hogy nem mi vagyunk párharc legfőbb esélyesei, de a sanszunk megvan, és mi szeretnénk megragadni ezt, és megnyerni a trófeát. A legutóbbi összecsapásunk a vasiak ellen nem sikerült jól, de nem is tudtuk azt a teljesítményt nyújtani akkor ellenük, ami ránk jellemző. Számunkra az összes többi sikerrel megvívott csata és az itthon aratott Haladás elleni siker adhat plusz önbizalmat. Izgalmas megmérettetés lesz, amolyan Dávid és Góliát csatája. Egy rutinos és egy fiatal, sikeréhes csapat csap össze a bajnoki címért. Izgalmas párharc lesz. Nem változtattunk a megszokott rutinon, ugyanazzal az alázatos és alapos edzésmunkával készülünk a saját erősségeinkre támaszkodva. A legfontosabb, hogy élvezzük a játékot, minél felszabadultabb produkcióval rukkoljunk elő, és végig koncentráltak maradjunk fejben és testben. Tudom, hogy a szurkolók egy csoportja velünk tart majd pénteken az első meccsre, ami szintén nagy erőt ad majd nekünk a pályán. Igyekszünk ezt a csodálatos szezont a legvégére elképesztővé varázsolni – tette hozzá a szakember. A döntő első mérkőzését a Haladás Sportcsarnokban rendezik meg péntek este, kezdés 18 óra 30 perckor. A döntőben három csatát kell sikerrel vennie a leendő bajnoknak, a pályaelőnyt a Haladást élvezi. A második mérkőzést hétfőn 20 óra 15 perckor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban, majd jövő héten csütörtökön 20 órakor ismét Szombathely lesz a helyszín. A döntő további programja annak tükrében alakulhat ki, ha az első három meccsen nem születik döntés.

