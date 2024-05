A két együttes negyedik összecsapása jön a 2023/24-es idényben. Az alapszakaszban egy OSE és egy KTE-győzelem született, míg a playout során a hírös városiak bizonyultak jobbnak a Messzi István Sportcsarnokban. A házigazdák az első helyen állnak az alsóházi minitabellán, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét pedig a negyedik, köszönhetően a legutóbbi két fordulóban aratott sikerének. Négy fordulóval a bajnokság vége előtt azonban még minden továbbra is nyitott, egyik gárda sem érezheti biztonságban magát a bennmaradást illetően.

A Kecskemét egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba

Ivkovic Stojan szakmai igazgató nyilatkozott a szerdai meccset megelőzően: – Én úgy gondolom, hogy eddig megtettünk mindent. A srácok becsületesen dolgoztak. Behoztuk a hátrányunkat, utolértük az elölről indulókat is, és most mindenki retteghet a hátralévő négy fordulóban. Mi a legkevésbé, mert élvezni fogjuk a következő szezont is, legyen az A-liga, vagy B-liga. Ellenségeink gyengék és gonoszak, míg ellenfeleink a pályán egytől egyig kiváló csapatok. Én mindenkinek szurkolok, és bízom benne, hogy sérülésektől mentesen tudják a játékosok teljesíteni a hátralévő meccseket. Az OSE ellen egy harcias meccsre számítok. Szurkolóink támogatására ezúttal is nagy szükségünk lesz.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik az oroszlányi Krajnyik András Sportcsarnokban.