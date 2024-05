Nagy csatát vívott a két csapat, az első játékrészben a Kunbaja szerezte meg a vezetést. Egy begyakorolt szögletvariáció Damjanovic Filipnek a kapuba vágódó fejesével zárult, 0-1. A félidő hajrájában gyors ellentámadást vezetett az akasztó, és a szélről beadott labdára Boldizsár Csaba nem csak kitűnően érkezett, de a hálóba is fejelte a labdát, 1-1, döntetlen állással vonultak pihenőre a felek.

Damjanovic Filip szerezte a Kunbaja első találatát Akasztón

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A második játékrészben is hajtottak becsülettel a csapatok, sok helyzetet kidolgozott a hazai gárda, viszont csak helyzetekig jutott. A végén igyekezett fokozni a nyomást az Akasztó, és tulajdonképpen ez lett a veszte. Gyors kontratámadást vezettek a vendégek, amelynek a végén középütt Kokljevci Denil kapta a labdát, aki egy csellel tisztára játszotta magát és a hosszú sarokba helyezett. Ezt követően a rendes játékidő hosszabbításában nem tehetett mást a hazai csapat, mint dupla vagy semmi alapon rohamozott az újabb egyenlítésért, ezt kihasználva a vendégek vezettek még egy eredményes kontrát, amelynek a végén Ivanisevic Ognjen lőtt jó 15 méterről a hosszú sarokba.

– Nagyon örülünk a továbbjutásnak, nagyon akartuk az elődöntőt – értékelt Varga Zoltán, a Kunbaja technikai vezetője. – A mérkőzés ugyanakkor egyáltalán nem volt könnyű, tartottunk is tőle, hiszen egyrészt nem volt egyszerű összeszedni a csapatot, május elseje ugyanis Szerbiában is nagy ünnep, talán még nagyobb is, mint nálunk, másrészt tartottunk is a mérkőzéstől, hiszen az Akasztóval rendre kiszámíthatatlan meccseket szoktunk játszani, függetlenül attól, hogy melyik gárda hol áll a tabellán. Sokat tett a hazai csapat a továbbjutás megszerzése érdekében, talán helyzetet is többet dolgoztak ki, a mérkőzésnek voltak olyan szakaszai, amikor ránk tudták kényszeríteni az akaratukat, az viszont a mi játékosainkat dicséri, hogy mindezek ellenére nagy akarással egészen az utolsó pillanatig küzdöttek, és ennek is tudható be ez a számunkra nagyon szép siker.

Akasztó FC-Kunbajai SE 1-3 (1-1)

Akasztó, vezette: Fehérvári Patrik (Ézsiás Gábor, Tóth István)

Akasztó: Németh – Bajusz, Doszpod, Szrenkó, Varga, Szabó Zs., Boldizsár, Vincze, Madácsi (Szabó M. 91.), Tóth Á., Bányai. Vezetőedző: Szrenkó István.

Kunbaja: Glisic – Kujundzic, Kokljevci, Damjanovic, Ivanisevic, Susnjar (Arambasic 93.), Masalusic, Jovetic, Sojic (Ikotic 54.), Vujkovic (Todic 54.), Plavsic. Technikai vezető: Varga Zoltán.

Gól: Boldizsár a 39., illetve Damjanovic a 27., Kokljevci a 90., Ivanisevic a 93. percben.

Sárga lap: Varga a 63. percben.