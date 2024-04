A csapatok összeállításánál azonban már látszott, hogy a Kiskunfélegyháza, nem a legerősebb összeállításával érkezett Lajosmizsére. Oroszi Dániel sérülés miatt már a bajnoki mérkőzésen sem játszhatott, a kispadon pedig mindössze három játékos szerepelt. Közülük az egyik Nagy Szabolcs kapus. Némedi Norbert vezetőedző ugyanis úgy gondolta, hogy ezen a kupa meccsen lehetőséget biztosít a fiatal Szabó Mihálynak. A másik csere Molnár Edvárd volt, a harmadik pedig Szabó Dávid. Ezzel szemben az Árva Zsolt által irányított Lajosmizsének öt labdarúgó állt a rendelkezésére. A vezetőedző élt is ezzel a lehetőséggel és mind az öt játékost becserélte.

A Félegyháza ellen játszott a Lajosmizse

Fotó: Szentirmay Tamás

Jól indult a találkozó a Kiskunfélegyháza számára, mert a 4. percben bal oldali támadás után Erős Gergő kapta a labdát, de lövése a keresztlécet találta telibe. Válaszként egy perccel később Bán Norbert alig lőtt a jobb alsó sarok mellé. Pontosan félóra telt el a mérkőzésből, amikor a hazai csapat tűzijátékot rendezett a kiskunfélegyházi kapu előtt. Szabó Mihály két alkalommal is ragyogóan mentett, de a harmadik, Sallai Bence lövésénél már tehetetlen volt 1–0. Továbbra is a hazaiak voltak támadásban és a 42. percben Halasi távoli lövése nem sokkal a felső kapufa fölött hagyta el a játékteret.

A második félidő elején Kiss László próbálkozott bevenni a félegyházi kaput, de közeli lövése egy védőről szögletre pattant.

Az 58. percben mintegy húsz méterrel a vendégek kapujától szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat. A labda mögé, az egykor kiskunfélegyházi játékos Valkai Tamás állt, és jól eltalált lövése a felső kapufáról pattant a hálóba 2–0. Ezt követően a vendégek próbálkoztak támadásokkal, de ezek mind elhaltak a lajosmizsei kapu előtt. A mérkőzés hajrájában ritkán látható góllal növelte az előnyét a Lajosmizse. Szabó Mihály kirúgása az őt támadó Fekete Dávidot találta el, akinek a testéről a kapuba csorgott a labda 3–0.

Árva Zsolt: – Nem egy nagy iramú mérkőzést játszottunk. A Kiskunfélegyháza nem mozgósított hatalmas energiákat, hogy tovább jusson. Így is nehéz futballozni, ha az ellenfelünk nem akar száz százalékkal játszani. Erre fel is hívtuk a csapat figyelmét. Mindig jó időben szereztük meg a gólokat, így végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Már három éve nem játszottunk hazai pályán Magyar Kupában, így alapvető célunk volt, hogy tovább jussunk, ezt tudtuk is teljesíteni. A játékunk helyenként tetszetős is volt.

Némedi Norbert: – Gratulálok a hazai csapatnak mert megérdemelten jutott tovább a kupában. Úgy gondolom, hogy sokkal több lehetőségük volt ezen a napon, mint nekünk. Kicsit tartalékosan tudtunk felállni, de azért megpróbáltuk a legtöbbet kihozni a mérkőzésből. Nekünk a bajnokság nagyobb elsőbbséget élvez most, de ezt a találkozót sem vettük félvállról. Ezen a mérkőzésen jobb volt a Lajosmizse, sok sikert kívánunk nekik a kupában.