Elmondta, nagyszerű eredmények születtek Egerben az U17-es Kötöttfogású Magyar Bajnokságon.

U17-es kötöttfogású ob

Fotó: Kapott fotó

A 110 kilogrammos súlycsoportban két félegyházi versenyző is indult és mindketten dobogóra állhattak. Czakó Zoltán idén remek eredményeket produkál, mivel győzött az első válogatón, majd Törökországban is első lett egy nagyon erős versenyen, ezután pedig a magyar bajnoki címet is begyűjtötte, ezzel biztossá vált, hogy Ő indulhat az Újvidéken megrendezésre kerülő Európa-Bajnokságon, június végén. A mindössze 15 éves Szécsényi Kornél bronzérmes lett ebben a súlycsoportban.

A 92 kilogrammosok között Bátyai Dorián kiváló birkózással jutott döntőbe, ahol látványos akciók születtek, de pontozással alul maradt, így ezüstérmes lett – részletezte Szabó József, aki azt is hozzátette, hogy a felkészítésben Ván Jenő, Kelemen András, Molnos Norbert és Polyák Dániel segítették.