A kecskemétiek az első mérkőzésen dominálni tudtak húsvét hétfőn, akkor idegenben is 3–1-es sikert arattak a fővárosban., azok után, hogy a MÁV Előre ellen elbukták a negyeddöntőt, így idén is lemaradtak a legjobb négyről a bajnokságban. Deák Márk együttese tavaly odaért végül az 5. helyre, akkor igen magabiztosan megnyerve a két párharcot, és most is tenne egy lépést ebbe az irányba.

Hazai pályán hajt sikerre a Kecskeméti RC

Fotó: Bús Csaba

A két csapatnak idén egyébként is van miért harcolnia egymással, hiszen a Magyar Kupában a KRC éppen a fővárosiakat győzte le hatalmas csatában a bronzmeccsen. A bajnokságban eddig a Pénzügyőr mérlege volt jobb, hiszen kétszer is 3–1-re nyertek az alapszakaszban. A negyeddöntő elbukása után némileg új időszámítás kezdődött a rivális életében, hiszen a korábbi sikerkovács, Jókay Zoltán távozott a vezetőedzői posztról a klubvezetés döntésének eredményeként.

A Kecskemét egy újabb sikerrel nagyot lépne az 5. hely megvédése felé, amiért egyébként ebben esetben a Kazincbarcika–Dág csata győztesével kellene megmérkőzni. itt a Kazincbarcika van előnyben az első meccs után.

A Kecskeméti RC–Pénzügyőr SE találkozót vasárnap 17 órakor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban, éppen akkor, amikor a Kazincbarcika Dágon lép pályára.