Két kecskeméti helyzettel kezdődött az összecsapás, majd egy nyírségi akció végén a vendég kapufán csattant a labda. Továbbra is kezdeményező maradt a hírös városi alakulat, és a vezetést is korán sikerült megszereznie Pál Patrik révén, 0–1. Ezt követően kiegyenlítődött a játék képe, majd egy újabb hazai kapufa borzolta a kedélyeket. Nagy taktikai csata dúlt a Continental Arénában, akadt lehetőség mindkét térfélen, az eredmény azonban jó darabig változatlan maradt. Az idegtépő küzdelemből végül a kék oroszlánok tudtak jobban kijönni, és Pál a 14. percben a második gólját is megszerezte, 0-2. Lendületbe jöttek a vendégek, és kihasználva a lélektani fölényt újabb gólt rúgtak, amelyet Suscsák jegyezhetett, 0-3. A szünetre nem változott az állás, így magabiztos vezetéssel mehetett az öltözőbe az SG Kecskemét Futsal.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal csapata

Fotó: Marozsi Gábor

Nyíregyházi kapufával folytatódott az összecsapás, jelezvén, hogy a háromgólos különbség ellenére sem adták fel a házigazdák, olyannyira nem, hogy nem sokkal később a szépítés is összejött nekik, miután Öreglaki volt eredményes, 1-3. A gól meghozta a kedvét a hazaiaknak, és folyamatos nyomás alatt tartották a hírös városiakat, ám a szervezett kecskeméti védekezés állta a sarat. Az utolsó tíz percnek is 1-3-as állással vághattak neki a csapatok. A Kecskemét időközben megszerezte ötödik faultját is, így óvatosnak kellett lenniük, hogy elkerüljék a tízméterest. Létszámfölényes taktikára váltott a Nyíregyháza, ám nemhogy csökkenteni tudták volna hátrányukat, még kaptak egy negyedik gólt, Fekete volt eredményes, 1-4. A ScoreGoal Kecskemét Futsal egy győzelemre van a bajnoki döntőtől így. Ha a kecskemétiek a jövő héten hétfőn a Veszprém ellen nyernek, akkor ők lesznek a Haladás ellenfelei a döntőben.

– Nagyon fontos győzelmet arattunk ma Nyíregyházán – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója.

– Azt a játéktudást vonultattuk fel, amelyet a szezon túlnyomó részében, és ezért vagyunk abban a helyzetben, hogy egy mérkőzés választ el minket a bajnoki döntőtől.

A Nyíregyháza egyáltalán nem adta könnyen ma a pontokat. A végsőkig küzdöttek, nagyon kellett koncentrálnunk minden másodpercben. Úgy gondolom, hogy megérdemelten arattunk sikert. Örülünk nagyon, és jár a gratuláció az egész csapatnak. Továbbra is úgy kell készülnünk, mint eddig, hiszen még egy nagyon fontos meccs vár ránk jövő héten hétfőn Kecskeméten. Szurkolóinkat kérem, és az összes kecskeméti sportbarátot, hogy legyünk minél többen a Veszprém ellen a csarnokban, és írjunk történelmet!

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza-ScoreGoal Kecskemét Futsal 1-4 (0-3)

Nyíregyháza, vezette: Zimonyi Péter (Kiss Gergő, Ibriksz Máté)

Nyíregyháza: Gagyi – Szabó L., Öreglaki, Costa, Rodrigues. Csere: Petró – Gyulai, Krajnyák, Kovács B., Urr, Haburcsák, Lakatos, Kiss Z., Kovács Á. Vezetőedző:

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Biró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Krajcsi – Hajnal, Bencsik, Kajtár, Haász, Fekete, Szabó Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Öreglaki a 25. illetve Pál a 3., a 14., Suscsák a 15., Fekete a 37. percben.

Sárga lap: Costa 5., Rodrigues 10., Öregalki 27., Petró 37. illetve Tomic 18., Szabó Á 24., Biró 33. perc.

A 9. forduló másik két mérkőzésének az eredménye:

1. Futsal Club Veszprém-Haladás VSE 1-6,

DEAC-MVFC Berettyóújfalu 1-6.

Az utolsó forduló párosítása:

ScoreGoal Kecskemét Futsal-1. Futsal Club Veszprém,

Haladás VSE-DEAC,

MVFC Berettyóújfalu-Nyíregyháza.

A tabella állása:

1. Haladás 9 6 2 1 40-17 27

2. Kecskemét 9 6 2 1 25-22 23

3. Berettyóújfalu 9 5 1 3 33-20 21

4. Nyíregyháza 9 3 2 4 18-22 13

5. DEAC 9 2 1 6 20-34 8

6. Veszprém 9 1 0 8 15-36 7