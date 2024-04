A Röpke azzal a tudattal lépett pályára, hogy győzelem esetén bebiztosítja első helyét a csoportban. Ez nem sikerült, a TRSE ezúttal kevesebb hibával játszva, 3–0-ra tudott nyerni otthon, így az utolsó két körben még harcolnia kell a Kecskemétnek.

A HÉP-Röpke egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Egyszer fent, egyszer lent. Lezárhattuk volna a bajnokságot, de agyon nyomott minket a saját akaratunk – értékelt Erki Milán vezetőedző. – Görcsösen, alap játékelemekben is sok hibával, pontatlanul játszottunk, és mikor lehetőségünk lett volna egyenlíteni, többször is gyermeteg hibát vetettünk. Ez nem fért bele. Az ellenfelünk relatíve kevés rizikót vállalt a nyitásaival, de ezzel is nyomás alatt sikerült tartaniuk minket, rettentő fegyelmezetten játszottak, megérdemelten nyertek. Ettől függetlenül kedvező helyzetből várhatjuk az utolsó két mérkőzést, a saját kezünkben van a sorsunk – tette hozzá a Röpke vezetőedzője a mérkőzést követően.

A Kecskemét jelenleg két ponttal áll jobban két körrel a vége előtt. Szombaton 16 órakor a sereghajtó Haladás érkezik a Messzi István Sportcsarnokba, így alapvetően papírforma győzelemre készülhetnek a hazaiak. A TRSE az utolsó előtti KRE SC-vel találkozik, így a döntős alighanem az utolsó fordulóra marad majd. Akkor Jászberényben lép majd pályára a kecskeméti együttes.