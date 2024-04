A Lajosmizse azzal a tudattal léphetett pályára, hogyha nyer, akkor három pontra csökkenti a különbséget az éllovassal szemben, ellenkező esetben viszont biztosan lemondhat a csoport megnyeréséről.

Benke Viktor (labdával) összesen 8 góllal segítette csapatát értékes győzelemhez

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Hollós Máté csapata gyengén kezdett, az első gólra jó nyolc percet kellett várniuk, akkor viszont a vendégek már háromnál jártak. Megtörte viszont ezzel a jeget a Mizse, mely Bujdosó, Benke és Tóth góljaival fordított 5–3-ra. Hullámzó volt a találkozó, a 20. percig hol az egyik, hol a másik csapat tudott vezetni. A vendégek kapták el jobban a fonalat a hajrában, és a hetest is hibázó hazaiak végül 11–14-es hátrányból fordulhattak.

A második játékrész elején Bujdosó és Benke továbbra is igyekezett meccsben tartani a hazaiakat, így a különbség nem változott, a Mezőtúrnak rendre volt válasza. 17–19 után jó öt percig nem született gól a mérkőzésen, majd Kovács révén ismét hárommal lépett el a Mezőtúr. A Mizse KC azonban nagyon lelkesen küzdött, így pillanatok alatt egyenlítettek Berkes és Bán góljaival. Az utolsó tíz perc ennek tükrében rengeteg izgalmat ígért. A Mezőtúr Zvolenszki hetesével került megint előnybe, de jött Bujdosó és Berkes, így hosszú idő után újra a Lajosmizse birtokolta az előnyt. A Mezőtúrnak nem volt ellenszere a hazai lendületre, megjött az önbizalom, Bán kétszer, majd Bujdosó ismét egyszer vette be a vendég kaput, amivel már 25–21 állt az eredményjelzőn. A hajrá rendkívül feszült lett ezután, jöttek a kiállítások is mindkét oldalon, de ez már inkább a hazaiaknak kedvezett, akik végül három góllal bizonyultak jobbnak, teljesen megérdemelten.

A Lajosmizse ezzel a negyedik helyen áll a tabellán, hátránya csupán három pont a Mezőtúrtól A Mizse KC legközelebb április 13-án, szombaton 18 órakor lép pályára, ismét a Polyák Imre Sportcsarnokban hazai pályán, akkor az Orosházát fogadják Hollós Máté tanítványai.

Mizse KC– Mezőtúri AFC- SYNGENTA 27–24 (11–14)

Lajosmizse. V: Bátori, Szécsi

Lajosmizse: Benke 8 (2), Bujdosó 6 (3), Bán 5, Tóth Sz. 3, Polyák 2, Berkes 2, Tóth N. 1, Petrik-Varga, Soltész, Nyitrai, Csupity, Talmácsi, Gál (k), Zaklajda (k). Vezetőedző: Hollós Máté

Mezőtúr: Kovács T. 6, Zalai 5, Zvolenszki 4 (1), Csige 4 (2), Murányi 2, Soós 2, Tusjak 1, Losonc, Sárosi, Schnetter, Lipták (k), Molnár b. (k). Vezetőedző: Csizmadia Tamás

Kiállítások: 12 ill. 16 perc.

Hétméteresek: 7/5 ill. 4/3