A szakszövetség tájékoztatása szerint országos szinten rekordszámú 390 nevezés érkezett a versenyre.

Rekordszámú nevezéssel rendezték meg a Szkander Nemzeti Döntőt Madarason

Fotó: Beküldött fotó

Balla Csaba polgármester hírportálunknak hangsúlyozta: Ez azt jelenti, hogy legalább 200 versenyző volt itt, mert van, aki jobb és bal kézzel is regisztrál, de van olyan sportoló is aki csak egyik kézzel, attól függően, hogy melyik keze az erősebb. Természetesen para kategóriában is indultak versenyzők ezen a napon. Nagyon nagy megelégedéssel konstatálta mindenki a verseny lebonyolítását. A versenyzők, a bírók, a szervezők jól érezték magukat, a vendéglátást kitűnőnek minősítették. Úgy váltunk el a szakszövetség vezetőivel egymástól, hogy törekszünk arra, hogy Madarason legyen még több hasonló verseny – mondta hírportálunknak a polgármester.

A rendezvényt meglátogatta Vedelek Norbert a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke, aki rövid köszöntőt is mondott. Nagy meglepetés volt számára a magas színvonalú verseny. Dobrocsi János utánpótlás szövetségi kapitány tájékoztatta a verseny részleteiről és magáról a versenyzéshez szükséges technikai, erőnléti feltételekről, a meccsek lezajlásáról.

Vedelek Norbert közösségi oldalán számolt be a látottakról: Erős emberek Madarason. Kis község- nagy rendezvény.

Madaras adott otthont a Szkander Nemzeti Bajnokságnak. Csak olyan település képes egy ilyen színvonalú rendezvényt megszervezni és lebonyolítani, ahol rend van. Madaras egy ilyen hely. Köszönjük Balla Csaba polgármester úr, a Magyar Szkander Szakszövetség, Rausch Tamás főtitkár úr munkáját és mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. Reméljük még sokszor köszönthetjük a szkandereseket a vármegyénkben – áll a bejegyzésben.

Balogh István Európa Bajnok és Világkupa győztes a tíz évvel fiatalabb korosztályban indult: bal kézzel ezüst érmes, jobb kézzel bronz érmes lett, ő kvalifikálta magát a pozsonyi Európa Bajnokságra. Ifj. Balogh István, Hambalek Ferenc, Bayer Bence és Mojzes Ervin tisztes helytállással a középmezőnyben végeztek kategóriájukban, míg Nagysívó Erik az előkelő negyedik helyet szerezte meg a Juniorok között.

– Minden nevezőnek – kiváltképpen a madarasi versenyzőinknek – gratulálok és bízom benne, hogy van értelme folytatni ezt a sportágat. Köszönöm Csabai Attila elnök úrnak és Rausch Tamás főtitkár úrnak, hogy ismét településünket választották ehhez a rangos sporteseményhez – fogalmazott Balla Csaba.

Tavaly áprilisban hozták létre a Madarasi Erő és Sport Egyesületet, melyben két szakosztályt működtetnek, most már közel 50 fővel. Lajdi Krisztina elnök asszony koordinálja a tömegsport szakosztályt, a szkander szakosztály vezetője pedig Balla Csaba. Az általános testmozgások, magának a sportolásnak a megszerettetésén kívül a cél, hogy minél többen csatlakozzanak a sportos életmódhoz Madarason. Bíznak abban, hogy egyre több fiatal szereti meg a szkander sportágat és minél több versenyen tudnak a későbbiekben saját maguknak és településünknek elismerést kivívni.