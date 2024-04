A Nyugati csoport éllovasa, a Miklósi GYFE ezen a hétvégén szabadnapos volt.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Ettől függetlenül igazi csúcsrangadót vívtak ebben a csoportban, hiszen a 35 ponttal 3. helyen álló Szakmár a 38 ponttal a 2. Dunapatajt fogadta. Azt a Dunapatajt, amely a mérkőzés előtt már hétszáz napja volt veretlen bajnokin. Az első félidő zárásakor úgy festett, hogy tovább nyúlhat a pataji veretlenség, ugyanis az első játékrész utolsó percében Bévárdi Ádám góljával megszerezték a vezetést a vendégek. A szakmáriak azonban nem illetődtek meg sem a pataji sorozattól, sem a pataji vezetéstől. Kövesdi Gábor a 64. percben egyenlített, majd a 81. percben Salacz Attila a hazai győzelmet jelentő gólt is megszerezte. Újra szorossá és kiszámíthatatlanná vált tehát a harc a bajnoki címért folyó harc a Nyugati csoportban. Annál is inkább, mert a Császártöltésen, Anisity Tamás találatával aratott egygólös győzelmével tapad az első háromra a Bátya is.

Vármegye III., Nyugati Csoport: Dunavecse-Harta SE II. 2-7, Dunaszentbenedek-Szentmárton 3-2, Hajós-Uszód 1-5, Császártöltés-Bátya 0-1, Szakmár-Dunapataj 2-1.

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 16 13 2 1 58–14 41

2. SZAKMÁR 16 12 2 2 69–19 38

3. DUNAPATAJ 17 11 5 1 56–8 38

4. BÁTYA 17 12 1 4 47–24 37

5. SZENTMÁRTON 17 8 5 4 54–27 29

6. USZÓD 16 9 1 6 60–39 28

7. HARTA II. 16 6 1 9 44–55 19

8. D.-BENEDEK 16 5 4 7 30–41 19

9. FAJSZ 16 5 1 10 38–57 16

10. DUNAVECSE 17 5 1 11 24–89 16

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 17 4 1 12 24–49 13

12. HAJÓS 17 2 1 14 24–62 7

13. FOKTŐ II. 16 2 1 13 17–61 7