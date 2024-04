Szombaton és vasárnap rendezték ezúttal a forduló mérkőzéseit, időrendben haladva a Kisvárda–Újpest találkozóval indultak az események. A hazaiak már az életükért küzdöttek, ezt pedig kifejezetten eredményesen tették, hiszen Navratil és Mesanovic góljaival már 17 perc alatt kétgólos előnybe kerültek. Matija Ljujic ugyan büntetőből szépített, de a szünet előtt Matic révén ismét növelte előnyét a Kisvárda, mely fordulás után Makowski révén alakította ki a 4–1-es végeredményt.

Mohamed Ben Romdahn (balra) gólja döntötte el a pontok sorsát

Fotó: Pezzetta Umberto

A folytatásban a Kecskeméti TE debreceni vendégjátéka következett, és ahogyan arról hírportálunk is beszámolt, a lila-fehérek rengeteg helyzetet kihagyva, egy 69. percben eső Dzsudzsák Balázs büntetővel maradtak alul 1–0-ra. A kecskemétiek játékára ezúttal nem, de a helyzetkihasználására annál inkább lehetett panasz, hiszen tiszta ziccereket is elhibáztak a találkozón, így a nulla pontnál könnyen többet szerezhettek volna nagyobb koncentrációval, vagy éppen szerencsével.

A játéknap utolsó mérkőzésén a Paks vendége a Fehérvár volt, a második fogadta tehát az elsőt. A szezonban remeklő, de az utóbbi hetekben hullámvölgybe kerülő tolnaiak a 23. percben Karamoko góljával kerültek hátrányba, ezt az előnyt a Fehérvár meg is tartotta a szünetig. A második félidő elején Csongvai fejbe rúgta Kinyiket, amiért azonnal kiállították, így a vendégek a teljes második félidőt emberhátrányban töltötték. Ez sem vetette vissza őket, Karamoko újra betalált, s bár a hajrában Balogh góljával szépítette a Paks, ez már későn jött (1–2). A Fehérvár ezzel egy pontra megközelítette a paksiakat.

Vasárnap kezdésként az MTK a Diósgyőrt fogadta, és az első félidőben egy formás akció végén Bognár István meg is szerezte a hazaiaknak a vezetést a 31. percben. Sokáig úgy tűnt, hogy ez elég lesz a sikerhez, de a 85. percben a csereként beálló Pernambuco egyenlíteni tudott, és a végén is maradt az 1–1.

Az éllovas Ferencváros már úgy utazhatott Zalaegerszegre, hogy egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülhet a bajnoki címtől. A zöld-fehérek 25 perc alatt nagy előnybe kerültek, előbb Traoré, majd Kodro vette be a hazai kaput. A ZTE a hajrában nagy erőket mozgósított, és házi gólvágójuk, Antonio Mance kétszer is lecsapott, előbb a 75., majd a 88. percben. Amikor a hazai közönség azt hitte, megvan a bravúros pontmentés, akkor jött a 97. perc és Ben Romdahn, aki végül győztes gólt szerzett (2–3). Az FTC ezúttal Dejan Stankovic vezetőedző nélkül nyert, a zöld-fehérek edzője ugyanis családi okokból nem lehetett a csapat mellett, miután fia kórházba került Milánóban. Az FTC egy lépésre van a bajnoki címtől, amennyiben nem kap ki otthon a Kisvárdától a következő körben, újra bajnok.

A forduló záró mérkőzésén a Puskás Akadémia kivégezte gyakorlatilag a Mezőkövesdet, Levi, Puljic és Brandon góljaival már a szünetben 3–0-ra vezettek idegenben a felcsútiak. Puljic aztán duplázott, így 4–0-ra nyertek a vendégek. A Mezőkövesd Kecskeméten folytatja vasárnap, és amennyiben nem nyer, biztosan kiesik. Eldőlhet a Kisvárda sorsa is, hiszen ha kikap a Ferencvárostól, a KTE és az Újpest pedig nyer, akkor búcsúzik az élvonaltól.

Az OTP Bank Liga állása:

1. FTC 28 20 4 4 71-26 64

2. PAKS 28 15 5 8 46-34 50

3. FEHÉRVÁR 28 15 4 9 50-37 49

4. PUSKÁS AFC 28 11 10 7 44-30 43

5. DVSC 28 12 6 10 42-34 42

6. MTK 28 11 7 10 38-51 40

7. DVTK 28 10 7 11 43-46 37

8. ZTE 28 10 5 13 48-55 35

9. KTE 28 10 4 14 38-43 34

10. ÚJPEST 28 10 4 14 37-59 34

11. KISVÁRDA 28 7 3 18 32-46 24

12. MEZŐKÖVESD 28 5 5 18 24-52 20