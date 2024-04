Nem bízott semmit a véletlenre az Északi csoport éllovasa, a Ladánybene, 7–2 arányban győzték le a Tiszaalpárt. Csikós Dávid háromszor is betalált a vendégek kapujába, akik az 54. perctől Szabó Krisztián kiállítása miatt tíz emberrel küzdöttek. Tartja az éllovassal a lépést a Helvécia, pedig nem könnyű mérkőzés várt Timár Zoltán csapatára a hétvégén. Meg is szerezte a Jászszentlászló a Helvécia ellen a vezetést Sallai Marcell révén, a második játékrészben azonban Csorba Sándor előbb egyenlített, majd Szabó Gábor és Homoki-Szabó Zoltán góljaival meg is nyerte a mérkőzést a Helvécia. A Ladánybene-Helvécia páros előnye nőtt, miután a 3. helyen álló Pálmonostora döntetlenre végzett hazai pályán a Jakabszállással. A Jakab Kovács Dávid góljával szerzett vezetést, a Pálmonostora Mizsei Adrián és Cseh Dániel találataival még az első játékrészben fordított. A 2–2-es végeredményt a vendég Kovács Márk alakította ki a 79. percben. A Jászszentlászló és a Katonatelep vereségét – utóbbit a Vasutas SK győzte le – kihasználva fellépett a 4. helyre az SC Hírös-ÉP második csapata, amely a Tiszaugot győzte le.

Nőtt a Bene–Helvécia duó előnye északon

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Vármegye III., Északi csoport: Ballószög–Bugac 3–10, Pálmonostora–Jakabszállás 2-2, Fülöpjakab–Tiszasas 0-6, Katonatelep–Vasutas SK 2-3, Ladánybene-Tiszaalpár 7-2, Kerekegyháza II.-Ágasegyháza 3-3, Jászszentlászló–Helvécia 1-3, SC Hírös-Ép Egyesület II.–Tiszaug KSE 4-2.

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 19 14 2 3 71–29 44

2. HELVÉCIA 19 13 3 3 60–33 42

3. PÁLMONOSTORA 19 10 3 6 46–27 33

4. SC HÍRÖS-ÉP II. 19 9 4 6 51–28 31

5. KATONATELEP 19 9 4 6 47–30 31

6. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 19 9 4 6 31–32 31

7. BALLÓSZÖG 19 8 6 5 54–63 30

8. TISZAUG 19 9 2 8 43–36 29

9. TISZASAS 19 9 2 8 45–47 29

10. VASUTAS SK 19 8 4 7 43–53 28

11. BUGAC 19 6 6 7 41–36 24

12. KEREKEGYHÁZA II. 19 7 2 10 56–55 23

13. ÁGASEGYHÁZA 19 7 2 10 38–43 23

14. TISZAALPÁR 19 6 2 11 33–57 20

15. JAKABSZÁLLÁS 19 2 4 13 21–41 10

16. FÜLÖPJAKAB 19 0 2 17 24–94 2