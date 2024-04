Bagi Gábor a tiszakécskeiek technikai vezetője: Azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam, mert a Hartából hiányzott a legjobb góllövő és olyan játékos is, aki meghatározó a csapatukban. Így nem tudták a játékukat a megszokott szinten hozni. Az első félidőben elég markáns focit mutattunk. Az már lassan hagyomány lesz nálunk, hogy 3–0-ra vezetünk. Aki ott volt, az láthatta, hogy ennél több is volt abban a játékrészben. A második félidőben már egyik csapat sem akart túlságosan nagyot focizni. Mi arra törekedtünk, hogy nálunk legyen a labda, és ha helyzet adódik, akkor azzal tudjunk élni. Eggyel éltünk is. A Hartát annyira megfogta az első félidő, hogy a másodikban nem tudtak javítani. Ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy nagyon jó csapatuk, de ezúttal nem azt játszották, amit tudnak.

Sümegi József: Azt kell mondanom, hogy az első félidőben szégyelltem magam a kispadon, ahogyan játszott a csapat, meg ahogyan hozzá állt. Megadtuk az alaphangot a Tiszakécskének a negyedik percben. Igazából az első játékrészben nem tudtunk kialakítani egy helyzetet sem, egy pontrúgás után Csehi Tamásnak volt egy fejese, azon kívül nem volt érdemleges támadásunk. A második félidőben vagy a Tiszakécske vett visszább, vagy mi léptünk feljebb, de elkezdtük letámadni őket. Ebben e játékrészben már jobban partiban voltunk. Ettől függetlenül teljesen megérdemelt a Tiszakécske győzelme, amihez gratulálok nekik.

Tiszakécskei LC II–Harta SE 4–0 (3–0)

Tiszakécske, vezette: Aszódi Csaba (Szabó Bence, Risz Domonkos).

Tiszakécske: Baráth – Sági (Tóth M.), István L., Klemenc (Ondó 82.), Káli (Pomozi 76.), Németh G., Kryvotsiuk (Szabó D. 55), Lovas A., Tóth K. (Szabó G. 79.), Szabó L., Lovas Zs. Vezetőedző: Hoffmann Attila.

Harta: Ámann – Danó, Fekete, Nagy M., Csehi, Németh T., Mihály D., Vizi (Csomor 60.), Gugyela (Vajda 75.), Dunai, Csányi. Technikai vezető: Sümegi József.

Gólszerző: Kryvotsiuk 4., 34., Káli 20., Szabó D. 78. Sárga lap: Szabó L. 70., Ondó 88.