Az északi éllovas Ladánybene biztos hazai győzelemmel söpörte be a három pontot a Tiszasas vendéglátójaként.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az üldöző Helvécia lemásolta a Bene eredményét, a listavezetőhöz hasonlóan 3-0 arányban nyert hazai pályán, vendége az Ágasegyháza volt. Az Északi csoportban nagy tömörülés alakult ki a múlt hétvégére a 3-5. helyen, ugyanis három gárda sorakozott itt 34 ponttal. A sorrend és a tömörülés mérete nem változott, viszont ez a trió most meglépett a Pálmonostorától. A 3. helyen álló SC Hírös-Ép II. ugyanis éppen a 6. helyen álló, a 34 pontos triót megbontani, illetve megelőzni szándékozó Pálmonostora vendége volt. Az egyre jobb formába lendülő kecskemétiek azonban Nagy Szabolcs góljával megnyerték ezt a rangadót.

A 4. helyen álló Katonatelep a Jakabszállást győzte le 6-2 arányban, a Jászszentlászló a Tiszaalpár vendéglátójaként söpörte be a három pontot. A vendégek két kiállítás miatt kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést. A Fülöpjakab-Bugac szomszédvári derbi biztos vendéggyőzelmet hozott, előbb Tajti Bence talált be kétszer Vakulya Gergely kapujába, aztán Somogyi Szilveszter is kétszer csöngetett, Kürtösi Szabolcs a 86. percben szerezte meg a Fülöpke becsületgólját.

Vármegye III., Északi csoport: Tiszaug-Ballószög 6-3, Pálmonostora-SC Hírös-Ép II. 0-1, Fülöpjakab–Bugac 1-4, Katonatelep-Jakabszállás 6-2, Ladánybene-Tiszasas 3-0, Kerekegyháza II.-Vasutas SK 5-4, Jászszentlászló-Tiszaalpár 2-0, Helvécia-Ágasegyháza 3-0.

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 21 16 2 3 78–31 50

2. HELVÉCIA 21 15 3 3 65–34 48

3. SC HÍRÖS-ÉP II. 21 11 4 6 58–32 37

4. KATONATELEP 21 11 4 6 57–32 37

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 21 11 4 6 41–32 37

6. PÁLMONOSTORA 21 10 3 8 46–30 33

7. TISZAUG 21 10 2 9 50–41 32

8. BUGAC 21 8 6 7 47–37 30

9. BALLÓSZÖG 21 8 6 7 61–75 30

10. KEREKEGYHÁZA II. 21 9 2 10 64–60 29

11. TISZASAS 21 9 2 10 45–54 29

12. VASUTAS SK 21 8 4 9 49–62 28

13. ÁGASEGYHÁZA 21 7 2 12 38–54 23

14. TISZAALPÁR 21 6 2 13 34–62 20

15. JAKABSZÁLLÁS 21 3 4 14 28–48 13

16. FÜLÖPJAKAB 21 0 2 19 26–103 2