Sem a Kecskeméti LC-nek, sem a Bajai LC-nek nem úgy alakult eddig a tavasza, ahogyan azt a két klub háza táján előzőleg eltervezték.

A Bajai LC Kecskeméten győztes csapata

Fotó: Vincze Miklós

A kecskemétiek egy pontot szereztek az idei naptári évben, a bajaiak pedig négyet, így alsóházi rangadónak minősült ezúttal a 12. helyen álló Kecskeméti LC és a 11. Baja összecsapása. Rögtön egy bajai lesgóllal indult a mérkőzés, az ellentámadás végén pedig Kurucz került lövőhelyzetbe, középről, húsz méterről megküldött kemény, lapos bombáját Sztruhák nagyot vetődve mentette. A 11. percben Ónodi vezette föl a labdát, kitette jobbra Bessenyeinek, ő jobbról bepasszolt Majornak, aki átvette, majd jobbról, 18 méterről a hosszú sarokba lőtt, 1–0. Két percre rá Selmeci tört előre a bal oldalon, éles szögből leadott lövését Sztruhák mentette. Óriási küzdelem alakult ki a pályán, kevés helyzettel. Az első negyedórában inkább a hazai gárda volt fölényben, azt követően azonban átvette az irányítást a Baja, ám ez csak labdabirtoklásban mutatkozott meg, ziccerek kialakításában nem. A 37. percben aztán az első vendégziccert is kidolgozta Szeibert, aki két csel után nagyszerű labdát varázsolt be a kecskeméti védelem mögé, Kudella rá is rajtolt, meg is szerezte, a kapuba azonban nem tudott betalálni, Kormos ugyanis nagy bravúrral mentett. A 42. percben Pintyi indítását követően Bessenyei vágott ki nagy szólót a jobb oldalon, éles szögből leadott lövését Sztruhák hárította. A 43. percben Márki a saját térfeléről küldte meg a vendégek kapujára a labdát, ha azt tesztelte, hogy Sztruhák figyel-e, akkor a kísérlet igenlő válasszal végződött. A 45. percben Pintyi indította tökéletes ütemben Majort, aki a bal oldalon meghúzta, majd tíz méterről mellé bombázott. Az első játékrész a mezőnyben összességében kiegyenlített küzdelmet hozott, mind a két fél részéről nagyfokú koncentrációt, elsősorban a védekezés terén, a kapura ugyanakkor a hazaiak voltak veszélyesebbek.

KLC

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrész elején aztán a KLC mintha mielőbb el is akarta volna dönteni a három pont sorsát, ugyanis alaposan bekezdett Márton Pál csapata. A 46. percben Récsei került helyzetbe, és bár középről, tíz méterre a kaputól próbálkozhatott, nem találta el igazán jól a labdát. Két percre rá Bessenyei lőtt jobbról, 18 méterről mindössze centiméterekkel a bajai kapu jobb alsó sarka mellé. Az 50. percben Bessenyei tört be a vendég 16-osra, buktatták, 11-es. A sértett állt a labda mögé, erős lövést küldött meg a jobb alsó sarok irányába, a villámgyorsan vetődő Sztruhák azonban megfogta a labdát. Fordulópont volt ez a kihagyott büntető, öt percre rá ugyanis egyenlített a Baja. Az előretörő Szeibert passzolt Baladinhoz, aki átvette a labdát, ezzel az átvétellel a védőjét is lerázta, majd a 11-es pont tájékáról higgadtan, a kiszolgáltatott hazai kapus mellett laposan a kapu bal oldalába helyezett, 1-1. Egyre nyíltabb, egyre jobb lett a mérkőzés, mind a két csapat mindent elkövetett annak érdekében, hogy a maga javára döntse el a találkozót. A 74. percben egy gyors kecskeméti kontra végén először Major küldött meg egy kemény lövést balról, tíz méterről, Sztruhák ezt mentette, a kipattanó labdát Felig vállalta el kapásból, középről, húsz méterről, lövése nyomán a labda nem sokkal kerülte el a bal felső sarkot. A 78. percben remek támadást vezetett a második játékrészben már sokkal többet veszélyeztető Baja. Urlauber olvasott egy óvatlan hazai passzt, meg is szerezte a labdát a bal oldalon, bevágtatott a 16-os sarkára, Szeiberthez passzolt, aki 18 méterről, középről a bal alsó sarokba lőtt, 1–2. A vendégvezetésre a Kecskeméti LC elkeseredett rohamokkal reagált, miközben veszélyes bajai kontrák is végigfutottak a pályán. A hazaiak ekkor már az idővel is versenyt futottak. A 93. percben Pintyi beívelését követően még kialakult egy utolsó ziccer, Sztruhákon azonban nem lehetett kifogni. Főként a második félidei játékának, és ami még fontosabb, feljavult hatékonyságának köszönhetően megérdemelten szerezte meg a három pontot a Baja, ugyanakkor a nagy akarással, hangyaszorgalommal dolgozó hazai csapat okkal lehetett csalódott, hogy pont nélkül zárta a mérkőzést.

Márton Pál: – Noha sok problémával küszködünk, erre a mérkőzésre úgy készültünk, - a Baját egy pillanatra sem lebecsülve –, hogy ezen be lehet húzni a három pontot. Az első félidőben lezártuk a területet, és abból tudtunk indulni, ennek köszönhető volt a vezető gólunk is. A második félidőben, különösen a második játékrész elején eldönthettük volna a magunk javára a mérkőzést, ha akkor valamelyik ziccerünket vagy a 11-est berúgjuk, utána nem lett volna kérdés, hogy kié lesz a három pont. A vendégek aztán egy helyezkedési hibánkból találtak egy gólt, ráadásul a kapusunk is megsérült, és ezt bizony megéreztük. Ezzel nem azt mondom, hogy a beálló cserekapusunk, aki élete első felnőtt mérkőzésén szerepelt ma, nem nyújtott volna jó teljesítményt –, erről szó sincs, azért sincs, mivel sok megmozdulásra nem kényszerítették a vendégek –, viszont a csapatra mentálisan rosszul hatott, hogy a kapus megsérült. Ezzel együtt mentünk előre, csináltuk a dolgunkat, csakhogy aztán az ellenfél egy kontrából újra betalált. Felemás érzések kavarognak bennem, mert meggyőződésem, hogy ma nem az a csapat kasszírozta a három pontot, amelyik megérdemelte volna.

Koch Tamás: – El kell ismerni, hogy a Kecskemét 1-0-ás vezetését követően eldönthette volna a mérkőzést. Szerencsére Sztruhák Kristóf, a kapusunk ma nagyon jó napot fogott ki, nem csak a 11-es hárításával szerzett komoly érdemeket, hanem egyébként is jól védett. Az első félidőben nem volt irama a játékunknak, akkor meg is tudott kontrázni minket többször is a Kecskemét. A mérkőzés azon szakaszában is volt nagy ziccerünk, ezeken már nem lepődöm meg, hogy a kapussal egy az egyben szemben állva nem tudjuk berúgni a labdát. A második játékrészben aztán tudtunk váltani. Megpróbáltunk nyomást helyezni a Kecskemétre, de összességében szerencse kellett ahhoz, no meg a hit, hogy tudjunk fordítani. Nagyot küzdöttek a srácok, ugyanakkor a játékban rengeteg hiba volt, és az, hogy a hazaiak büntetőt hibázzanak, nagyon kellett ahhoz, hogy sikerüljön megfordítanunk ezt a mérkőzést.

Kecskeméti LC–Bajai LC 1–2 (1–0)

Kecskemét, vezette: Sebestyén László (Polyák Attila, Hagymási Attila)

Kecskemét: Kormos (Bogdán 59.) - Fleig, Récsei (Ludvigh 83.), Pintyi, Major (Doktor 87.), Selmeci, Kurucz, Ónodi, Márki, Bessenyei (Szabó D. 57.), Terbe. Vezetőedző: Márton Pál.

Bajai LC: Sztruhák – Fehér, Németi (Megyeri 32.), Knap, Bölcskei, Kerezsi (Bartj 92.), Kudella (Szolga 53.), Szeibert, Bányai, Baladin, Mezőfi (Urlauber 53.). Vezetőedző: Koch Tamás.

Gól: Major a 11., illetve Baladin az 55., Szeibert a 78. percben.

Sárga lap: Ónodi 21., Pintyi 51., Major 53. illetve Bányai 30., Mezőfi 50., Szeibert 65., Fehér 72. perc.