Szombaton a Psukás Akadémia és a Paks felcsúti csatájával indult a forduló, és gyorsan kiderült, hogy az FTC tulajdonképpen egy döntetlennel is aranyérmes lehet még aznap. A hetek óta gyenge formában lévő Paksnak semmi nem jött össze a bronzra hajtó Puskás ellen, a szünetben Nissila góljával vezettek is a hazaiak. Az utolsó félórára teljesen szétestek a tolnaiak, Puljic, Nagy, Komáromi és Szolnoki is betalált, a vége így súlyos, 5–0-os vereség lett.

Küzdelmes mérkőzésen taszította a másodosztályba a Mezőkövesdet a KTE

Fotó: Bús Csaba

A Ferencvárosnak így egy döntetlen is elég volt a bajnoki címhez az ezután kezdődő mérkőzésen. Noha a zöld-fehérek végig domináltak a Kisvárda ellen, a kapuban remeklő Kovács Marcell mindent védett, így maradt a 0–0. Ez sem szegte a szurkolók kedvét, akik elárasztották a lefújás után a pályát, együtt ünnepelve a 35. bajnoki elsőséget, ami zsinórban az ötödik már.

A forduló legjobb meccsét Diósgyőrben játszották, ahol a DVTK Klimovich révén már az 1. percben előnybe került, majd Edomwonyi a 22. percben megduplázta ezt. Pernambuco el is dönthetett volna mindent, de büntetőt hibázott, így Baranyai és Bárány góljaival egyenlített a 67. percre a DVSC. Edomwonyi és Gera révén a miskolciak aztán újra nagy előnyt szereztek, amire Ojediran még válaszolt, ám a hosszabbításban Fekete zárta le a találkozót 5–3-ra.

A vasárnap első kérdése az volt, meglesz-e az első kieső, és ezt a kérdést végül a Kecskemét el is döntötte. Bár Szalai góljával a Mezőkövesd előnybe került a Széktói Stadionban, a hazaiak Helmich révén gyorsan egyenlítettek a szünet előtt. A második félidőben a KTE-nek voltak helyzetei, végül Beriashvili lábáról a sjaát kapujába pattant Zeke beadása, amivel a KTE 2-1-re nyert. A Mezőkövesd ezzel elbúcsúzott az élvonaltól nyolc esztendő után. A Paks vereségével a Fehérvár is nagy esélyt kapott az előzésre, s noha nem győzelemmel, de egy döntetlennel előztek is a piros-kékek. Christensen büntetőjére a hajrában Safranov válaszolt egy fejessel (1–1).

A forduló záró mérkőzésén az Újpest korán vezetést szerzett Csoboth góljával, de Jurina duplájával a hajrában fordítani tudott az MTK, mely így 2–1-re megnyerte a találkozót a 97. percben.

1. FTC 29 20 5 4 71-26 65

2. FEHÉRVÁR 29 15 5 9 51-38 50

3. PAKS 29 15 5 9 46-39 50

4. PUSKÁS AFC 29 12 10 7 49-30 46

5. MTK 29 12 7 10 40-52 43

6. DVSC 29 12 6 11 45-39 42

7. DVTK 29 11 7 11 48-49 40

8. KTE 29 11 4 14 40-44 37

9. ZTE 29 10 6 13 49-56 36

10. ÚJPEST 29 10 4 15 38-61 34

11. KISVÁRDA 29 7 4 18 32-46 25

12. MEZŐKÖVESD 29 5 5 19 25-54 20