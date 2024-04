Az őszi szezon nem sikerült túl jól a kecskeméti fiatalok számára, hiszen nagyon sokat kellett várni az első győzelemre, melynek köszönhetően egyre nagyobb hátrányt szedett össze a KTE tartalékcsapata a középmezőnnyel szemben. Az őszi idény végére jött néhány győzelem is, így a fiatalok belátható távolságra kerültek, akkor egyébként Virágh Ferenc elmondta, sokat fejlődtek az év végére.

A fiatalok lelkesedésével nincs gond, az utóbbi hetekben az eredmények is jönnek

Fotó: KTE

A tavaszt jó felkészülés után bizakodva várhatta a fiatal társaság, de a BKV-tól hazai pályán, majd az ESMTK-tól idegenben kapott ki 1–0-ra a „kis” KTE, utóbbi vereség a második helyezett ellen nem tartozik a szégyen kategóriába. Az utóbbi három mérkőzésen aztán a visszajátszókkal kiegészülve elkapta a fonalat a csapat, a szinte hibátlan éllovas Békéscsabával hazai pályán 1–1-es döntetlent játszottak, majd kiesési rangadót nyertek 1–0-ra Szegeden, legutóbb pedig a harmadik helyen álló Körösladányt verték meg 4–1-re a Műkertvárosi Sportcentrumban.

A KTE II. jelenleg 21 pontjával a 13. helyen áll a tabellán, egy pozícióval és egy ponttal lemaradva az automatikus bennmaradást érő 12. helytől. A bajnokság végén ez is elég lehet a kiesés elkerüléséhez, hiszen a négy csoport legkevesebb pontot szerző 13. helyezettje búcsúzik csak, ebben az összevetésben jelenleg a Kecskemét a második, tehát jelen pillanatban nem búcsúzna.

A pontokat viszont tovább kell gyűjtögetni, erre lehetőség vasárnap a Vasas II. otthonában lesz legközelebb. A Vasas tartalékok stabil középcsapatként szerepelnek eddig, jelenleg a 8. helyen állnak 31 pontjukkal. A két együttes ősszel nem bírt egymással, gól nélküli döntetlennel zártak. A lila-fehérek feltett célja, hogy idegenben ezúttal pontokat tudjanak szerezni, meglovagolva az utóbbi hetek jó szereplését. Erre lát is esélyt Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője.

– Az utóbbi hetek nehéznek ígérkező mérkőzéseiből jól jöttünk ki, ez mindenképpen pozitívum. Jó szériában vagyunk, ezt szeretnénk tovább folytatni, hogy minél hamarabb elérjük a célunkat, a bennmaradást. Nagyon nehéz dolgunk lesz most is, hiszen a Vasas nagyon jó fiatalokból áll és építkezik. Látszik az eredményeken is, hogy igen stabilak. Nekünk ugyanakkor szükségünk van a pontokra, és ezért mindent meg is fogunk tenni a mérkőzésen – mondta Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője.

A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik a fővárosban, az Illovszky Rudolf Stadionban.