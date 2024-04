Körmenden bravúrgyőzelemmel indította a szerda-szombat ritmusban zajló alsóházi rájátszást a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Szerdán egy újabb komoly erőfelmérő vár Ivkovic Stojan legénységére, ugyanis a rendkívül fizikális játékot játszó MVM OSE Lions érkezik hozzájuk szerdán a Messzi István Sportcsarnokba.

Archív-felvétel

Fotó: Bús Csaba

Az alapszakaszban mindkét gárda idegenben tudta legyőzni a másikat. Az Oroszlány éppen hogy kicsúszott a rájátszást érő pozíciókból, így az alsóházi rájátszásban szeretnék bizonyítani, hogy ott lett volna a helyük a nyolc között. A playout első körében az Oroszlány és a Kecskemét is nyerni tudott, az OSE otthon verte meg a Kaposvárt, míg a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét bravúrgyőzelmet aratott Körmenden.

– Szerintem még felesleges számolgatni, pláne az első két forduló alapján, mert valószínű, hogy a kieső nem a Körmend és Oroszlány kettősből fog kikerülni – utalt arra, hogy következtetéseket levonni korai lenne az első bravúrból. Ugyanakkor kifejtette, hogy szerinte visszaigazolást nyert az az elképzelése, hogy nem változtattak a csapat összetételén a téli átigazolási időszakban. – Természetesen nagyon örülök, hogy nyertünk Körmenden. Ugyanakkor kaptunk visszaigazolást is, hogy nem kell elvtelenül pénzt költeni. Főként olyat, ami esetleg nem is áll rendelkezésre, ehelyett bele kell állni a munkába, dolgozni és közösséget építeni. Ennek a sikerét persze a végső eredmény fogja teljes mértékében igazolni.

A keret a körmendi mérkőzésen sem volt teljes, az Oroszlány elleni összecsapáson sem lesz az. – Lett még egy betegünk azóta, aki nem tudott együtt készülni velünk. A mérkőzés kezdésére kiderül, hogy ki fog tudni játszani. Úgy tűnik, hogy a Jóisten valamiért nem akarja engedni, hogy ebben a szezonban összeálljunk. De ehhez már hozzászoktunk, hogy ez az év ilyen. Fontos lenne, hogy bárkiről is legyen az aktuális hiányzó, tudjon legalább pár percet vállalni, mert a legfizikálisabb csapat jön hozzánk a playoutban. Én jól vagyok, edzettem heti ötször. Ha kell, be is állok, megvan a licencem. Természetesen készülünk az Oroszlány ellen, amely egy nagyon atletikus csapat. A legutóbbi meccsen, amelyet egymás ellen vívtunk Kecskeméten, volt néhány értelmetlen eladott labdánk, és több támadó lepattanót is szedtek, ami egyébként nem jellemző ránk. Ezeket a hibákat szeretnénk javítani. Mi is javultunk és ők is jobban játszanak azóta. Azon a meccsen a két edző közötti különbség döntött. Remélem, hogy ezalatt a két hónap alatt én is tanultam. Tisztában vagyunk azzal, hogy az OSE elleni találkozó után jönnek az igazi tétmeccsek. Nagyon koncentrálunk arra a szakaszára a playoutnak. Senkinek nem szabad konspirálni, az a fontos, hogy mindenki tegye a dolgát, mi abszolút rajta vagyunk, hogy jól szerepeljünk. A szurkolóink támogatására most is feltétlenül számítunk – jelentette ki.

A mérkőzés 18 órakor kezdődik, a Messzi István Sportcsarnokban.