Mindkét csapat vereséggel kezdte a felsőházat, így a pontszerzés céljával léptek pályára a felek. A találkozót a sérülés miatt több kulcsemberét is nélkülöző Kecskemét kissé megilletődötten kezdte, a Békéscsaba U21 pillanatok alatt 3-0-s előnyre tett szert. Az első vendég-gólt Nagy Enikő az 5. percben szerezte, majd Palotás is betalált. Ekkor az előző meccsen is megtapasztalt kiváló hírös városi védekezés kezdett összeállni, egy majd’ ötperces hazai gólcsendet kihasználva a KNKSE egyre zárkózott. A 10. perctől viszont inkább a támadójáték dominált mindkét oldalon, a hazaiaknál Ádász lőtt egymás után három gólt, míg a hirös városiaknál Megyesi, Palotás és Kollár volt eredményes. Belépve a félidő második felébe, Megyesi újabb góljaival és Czár első találatával ismét egy gólra jött fel a Kecskemét, majd a 25. percben Jámbor-Herceg két gyors találatával először a meccsen már a vendégek vezettek, 12-13. Az előnyt a szünetig növelni is tudta Bíró-Kisjuhász Petra együttese, a félidőre 14-16-os állásnál vonulhattak a csapatok.

Bíró-Kisjuhász Petra elégedett lehetett csapatával

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A fordulást követően ott folytatta a KNKSE, ahol az első játékrész végén abbahagyta, Megyesi, Jámbor-Herceg és Vuletity találataival az első 7 percet 5-1-re nyerte a Kecskemét, amely ekkor már hattal vezetett, 15-21. A békéscsabaiak viszont nem hagyták magukat, és most ők használták ki azt, hogy a KNKSE a 39. és a 48. perc között nem talált be. Két gólra zárkóztak a hazaiak, viszont ennél többre nem futotta az erejükből. A záró negyedében a meccsnek ismét megrázták magukat a kecskemétiek, Vuletity és Jámbor-Herceg szállították a gólokat, és végül megérdemelten, négy góllal győztek, 24-28.

A Kecskemét a második meccsén megszerezte első győzelmét a felsőházban.

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: - Eszméletlen nagy csapatmunka volt a mai. A mérkőzés kezdetén engedtük, hogy meglépjenek a csabai lányok, amit nehezen tudtunk csak ledolgozni. A jó védekezésnek köszönhetően sikerült könnyű gólokat lőnünk, így fordítani tudtunk. Keveset tudtam cserélni, ennek is volt köszönhető a szoros végjáték. Nagyon boldog vagyok, mert a rutinos játékosaim a hátukra tudták venni a csapatot és sikerült idegenben pontokat szereznünk.

Békéscsabai ENKSE U21 – Kecskeméti NKSE 24-28 (14-16)

Női kézilabda NB II. Felsőház, Dél-Kelet, 4. forduló

2024. április 07. vasárnap, 17:00

Városi Sportcsarnok, Békéscsaba

Vezette: Juhász, Szilágyi

A KNKSE gólszerzői: Jámbor-Herceg 9, Megyesi 7, Vuletity 4, Palotás 3, Czár 3, Kollár 1, Nagy E. 1.

Kiállítások: 8 perc, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 0/0