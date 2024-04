Az elmúlt héten, Pécsen rendezték meg az ökölvívó Magyar Kupát serdülő és junior korosztályban. A versenyen a KESI küldöttsége is elindult. Némileg megfogyatkozott az indulásra a kontingens, az eredetileg tervezett hat fiatal bunyós helyett néggyel tudtak elindulni. Burai Róbert, aki junior 75 kilogrammban indult volna, lesérült, a junkor 46 kilogrammos Ocsenás Noel pedig betegség után nem tudott megfelelően felkészülni, így végül négyfős lett a delegáció. Amely szerzett tapasztalatokat, és elért sikereket is.

Aranyéremmel a nyakában, a dobogó legfelső fokán Burai Adrián Dominik

Fotó: Magyar Ökölvívó Szakszövetség

Junior 66 kilogrammban Csikós Alex az első versenynapon nyert, a második napon viszont kikapott egy olyan mérkőzésen, amely az ott jelenlévő edzők többségi véleménye szerint lehetett volna neki is adni. Ordasi Dániel 80 kilogrammban indult, és bár alulmaradt, de egy kiválóan felkészített, válogatott versenyzőtől kapott ki, egy rendkívül szoros meccsen. – Ordasi Dániel egyébként egy héttel korábban Egerben vett részt egy nemzetközi tornán, ahol 80 plusz súlycsoportban indult, és döntő fölénnyel verte a lengyel ellenfelét – jelentette ki Németh János, a KESI ökölvívó szakosztályának az edzője, akinek a munkáját Pongó István edző is segíti.

A serdülő 37 kilogrammos súlycsoportban indult Fekete Marcell, ő harmadik helyezést ért el. – Ő még tulajdonképpen kezdőnek számít – mutatta be a versenyzőjét Németh János –, de rendkívül tehetséges. A meccsén kiváló harmadik menetet produkált, ha előbb megkezdte volna a hajrát, akkor meg is nyerhette volna a mérkőzést. Ám mivel még rutintalan, így későn kapcsolt. A legszebb eredményt Burai Adrián Dominik érte el, hiszen serdülő 40 kilogrammban győzött. Ő már alapember a magyar válogatott keretben, ennek megfelelően bunyózott Pécsen is. Ez volt a tizenhatodik mérkőzése, és örömmel újságolhatom, hogy egyúttal a tizenhatodik győzelme. Második alkalommal nyerte meg az ökölvívó magyar kupát, miután tavaly a magyar bajnokságot is megnyerte, és még számos versenyt. Burai Dominik az, aki reményeink szerint részt vehet a nyári Európa-bajnokságon is – utalt a közeljövő feladataira a vezetőedző.

Burai Adrián Dominik az aranyérem mellett megkapta még a legjobb mérkőzést játszó serdülő férfi versenyzőnek járó különdíjat is.