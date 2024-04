A „kis” KTE egy jó periódust zárt le Angyalföldön, ahol ugyan Májer Milán góljával a szünetben vezettek is, de a második félidőben fordított a Vasas II. és végül 3–2-re nyerni tudott. Hazai pályán ezzel együtt nagy skalpokat is begyűjtött a KTE, döntetlent játszottak korábban a Békéscsabával, illetve a Körösladányt 4–1-re legyőzték a visszajátszókkal is kiegészülő fiatalok.

Bravúrban bízik a "kis" KTE

Fotó: Nyitray András

A Hódmezővásárhely stabil élcsapat, a forduló előtt úgy áll a negyedik helyen, hogy azonos pontszáma van a harmadikkal, így az éremre hajtanak. Idegenben közel járt ősszel a pontszerzéshez Virágh Ferenc együttese, ám hiába vezettek, a hazaiak végül fordítottak és 2–1-re nyertek nagy nehézségek árán. Hazai pályán így nem is feltartott kézzel lép pályára a Kecskemét, mely adott esetben visszajátszókkal is számolhat, az NB I-ben eltiltását töltő Májer Milán jó eséllyel most is pályára léphet.

– Nagy lehetőséget szalasztottunk el múlt héten a felzárkózásra, emiatt bosszús is vagyok. Megpróbáljuk ezeket a pontokat megszerezni a folytatásban. Most egy olyan csapat érkezik, mely stabilan a mezőny elején szerepel. Tavaly visszajátszókkal sikerült meglepnünk őket, bízom benne, hogy erre most is képesek leszünk hazai pályán – mondta Virágh Ferenc vezetőedző.

A mérkőzés vasárnap 11 órakor kezdődik a Műkertvárosi Sportcentrumban.