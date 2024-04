Az első szettben máris a vendégek akarata érvényesült a fővárosban, hiszen Deák Márk együttese gyorsan ellépett 4-1-re. Bár a hazaiak ekkor még fel tudtak zárkózni, a KRC-t nem tudták kizökkenteni. A vendégek 13-8-ra is vezettek, amikor jött a hazai időkérés, de ez már nem fordította meg a partit (20-25). A második játszma sem hozott változást, a Kecskemét végig magabiztos volt, 18-10 után pedig csak az volt a kérdés, mikor zárul le a játszma, a vége végül 19–25 lett. A harmadik szettet ugyan nagy elánnal kezdte, és végig vezetve 25–17-re meg is nyerte a PSE, de a negyedik felvonásban így is lezárta a meccset a KRC, mely ismét nagy különbséggel húzott el, s végül 25–20-ra bizonyult jobbnak.

Jól kezdett a KRC

Fotó: Bús Csaba

A párharc második mérkőzését vasárnap este 19 órakor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban.

Pénzügyőr SE–Kecskeméti RC 1:3 (20, 19, -17, 20)

Budapest, 110 néző. V: Horváth, Barabás

PSE: Solti 18, Kispál 18, Kovács Z. 5, Tóth K. 3, Kövessy 4, Mihálovits 7. Csere: Székely 7, Hajós 2, Gallo, Feliciano. Vezetőedző: Weczer Csaba

KRC: Boldizsár 12, Gacs 4, Török S. 1, Farkas P. 8, Kecskeméti 9, Varga P. 17. Csere: Balla, Török Zs. Vezetőedző: Deák Márk