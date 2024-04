Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője győzelmet kért születésnapi ajándékul a csapattól. Az első gyertyát mindjárt a kezdés után felhelyezték a képzeletbeli tortára a jankováciak. Papp Dominik ívelt be a 16-oson belülre a bal oldalról, Nagy Roland pedig tíz méterről a jobb alsó sarokba fejelt, 0–1. A 4. percben Lengyel Szablcs tört be jobbról és lőtt a rövid sarokra, Nagy Gergely védett. A hazai szemszögből hideg zuhanyszerű kezdés után a mezőnyben lassan magára talált az SC Hírös-Ép. A 23. percben akár egyenlíthetett volna: Balog Ferenc kapott jó labdát középen, a 16-osról átemelte a labdát a kilépő kapus fölött, viszont a kapu fölött is. Elsősorban a mezőnyben küzdöttek a felek, hullámzó, lendületes volt a játék. A 39. percben Nagy Roland balról, éles szögből az oldalhálóba lőtt. A félidő zárásaként Szabó Szilárd lövése elakadt a hazai védőkön. Lengyel Szabolcs szerezte meg, és az első kísérlete még visszajött ugyan a hazai kapusról, a kipattanót azonban már a hálóba helyezte a jánoshalmi játékos, 0–2.

A Jánoshalmi SC az SC Hírös-Ép legyőzése után

Fotó: Vincze Miklós

A 48. percben Ribár Milán viharzott el a bal oldalon, nagy lendülettel tört be a 16-oson belülre, éles szögből a rövid sarkot célozta meg, Nagy Gergely bravúrral védett. Nyolc percre rá Gáspár Adrián adott be jobbról, a középen érkező Ribár azonnal kapura pörgetett, a kecskeméti hálóőr ismét nagyot hárított. A 65. percben Gréczi Gábor indította a jobb oldalon remek ütemben Horváth Zalánt, aki a kapus mellett is elhúzta a labdát, és a rövid sarokba lőtt volna, csakhogy Rádai Bálint a gólvonalról menteni tudott. Két perc múlva már nem csak riogatott az SC Hírös-Ép. Egy jobb oldali beadást követően középről, 14 méterről Horváth Zalán küldte meg jobbal, estében a labdát, amely a lábak között a kapu jobb oldalába vágódott, 1–2. Fölpaprikázta ez a gól a hazaiakat, igyekeztek mindent elkövetni az egyenlítés érdekében. Klasszikus ziccert nem sikerült kidolgozniuk, de nem egyszer hoztak létre tömegjeleneteket a vendég 16-oson belül, miközben a Jánoshalma villámgyors kontrákat vezetett. Igazi flúgos futam volt ez a tíz perc, amelyet a 79. percben Gáspár Adrián zárt le. Jó labdát kapott, nagy lendülettel rávezette a hazai kapusra, elhúzta mellette majd jobbról a kapuba helyezett, 1–3. A kétgólos hátrány ellenére nagy akarattal ment előre a kecskeméti csapat. A 86. percben Gréczi kapott labdát a bal oldalon, balról, fordulásból hatalmas bombát küldött meg a rövid felső sarok irányába, Lengyel Péter nagy bravúrral mentett a ficak elől. A négy perces hosszabbítás zárásaként a csereként beállt jánoshalmi spíler, Stojanovic Milos ugratta ki a bal oldalon Ribár Milánt, aki el is száguldott a bal oldalon a labdával, betört a 16-oson belülre, és két ember kicselezése után a rövid sarokba lőtt, 1–4. Ilyen arányban is megérdemelten győzött – és köszönthette fel jókedvűen a technikai vezetőjét – a Jánoshalma az SC Hírös-Ép vendégeként, a hazaiakat pedig az dicséri, hogy egyetlen pillanatra sem adták fel, egészen a hármas sípszóig küzdöttek. Ez azonban vigasznak kevés.

Az SC Hírös-Ép csapata

Fotó: Vincze Miklós

Nagy Krisztián, az SC Hírös-Ép vezetőedzője: – A probléma továbbra is ugyanaz, ami a tavasz folyamán eddig is volt. Egy negyedik helyen álló csapat a véleményem szerint a mérkőzés nagy részében alárendelt szerepet játszott. Vagyis mi irányítottuk a játékot, jól futballoztunk, ők viszont négy helyzetből négyet berúgtak. Nekünk is voltak helyzeteink, de egyszerűen képtelenek vagyunk betalálni. Amíg nem rúgunk gólt, addig nem terem babér. Nehéz helyzetben vagyunk, nagyon kellene már a sikerélmény, dolgozunk tovább.

Paksi Péter, a Jánoshalma vezetőedzője: – A korai gól után azt hittük, hogy könnyű mérkőzés vár ránk. Nem így történt, mert a hazai csapat nagy elánnal és jól is játszott végig, az egész mérkőzésen. Mi jobban használtuk ki a helyzeteinket. Nem volt éppen egy stabil játék az, amivel a mai napon előrukkoltunk, de azért a csapatom erejét mutatja az, hogy ennek ellenére egy nehéz mérkőzésen idegenben négy gólt lőve tudtunk nyerni. Gratulálok a saját csapatomnak, az SC Hírös-Épnek pedig sok sikert kívánok.

SC Hírös-Ép Egyesület–Jánoshalmi FC 1–4 (0–2)

Kecskemét, vezette: Burzon Márk (Minda Gábor, Mucsi Zsolt)

SC Hírös-Ép: Nagy G. – Szász, Palatinus, Farkas, Balog, patvaros, Gréczi, Nemesvári, Horváth Z., Nna nna, Maczelka.

Jánoshalma: Lengyel P. – Papp, Rádai, Hajduk, Zsoldos, Busa, Jesic, Gáspár, Nagy R., Szabó Sz., Lengyel Sz.