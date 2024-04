A kecskemétiek rendkívül szoros csatát vívtak legutóbb a Szolnokkal, hiszen hazai pályán csak aranyszettben tudták megőrizni hibátlan mérlegüket. A Röpke az első szettben 25–20-ra nyert, ám ezt követően szoros végjátékban 23–25-re kikapott. A Szolnok ezután fordított, miután 25–20-ra jobbnak bizonyult, de a kecskemétiek ezt követően nagyon összekapták magukat. Előbb 25–17-re húzták be a negyedik szettet, majd a mindent eldöntő partiban 15–7-re múlták felül a szolnokiakat. A Röpke így 21 pontjával továbbra is vezeti a felsőházi rájátszást úgy, hogy minden meccsét megnyerte a gárda. Előnyük így öt pont a Tatabányával szemben de Erki Milán ennél többet vár csapatától. Nem véletlen, hiszen éppen a nagy rivális következik majd a bajnokságban.

A Tatabánya elleni rangadó több szempontból is nagy téttel bír a HÉP-KRC Röpkének

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

– Az első három szettben rettentő motiválatlanok és dekoncentráltak voltunk. Ott valami átkattant, megérezték a lányok, hogy a Szolnok megnyerheti ezt a mérkőzést, ennek hatására végre lett egy kis agilitás és hangulat a pályán. A legfontosabb, hogy ismét nyerni tudtunk, de a következő, Tatabánya elleni mérkőzésen sokkal határozottabban kell játszanunk – mondta Erki Milán, a Röpke vezetőedzője.

A két együttes első mérkőzését Kecskeméten a Röpke nyerte meg 3–1-re, ami jó alapot adhat számukra az idegenbeli meccshez is. Amennyiben a Kecskemét nyer, úgy biztosan behozhatatlan előnyre tesz már szert, vereség esetén viszont még az utolsó két mérkőzésnek is lesz tétje. A sorsolása nem rossz egyébként a gárdának, hiszen a sereghajtó Szombathellyel is találkoznak még, majd az utolsó körben Jászberényben lépnek pályára.