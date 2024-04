Az Északi csoportban az első öt helyen nem hogy helycsere nem történt, hanem a különbségek is változatlanok maradtak, miután mind az öt csapat megnyerte a meccsét. Az éllovas Ladánybene Jakabszálláson aratott magabiztos győzelmet, 7–0 arányban, a 2. helyen álló Helvécia pedig Tiszaalpáron tudott győzni 7-2-re. A Bene csapatából Faragó Bence szerzett klasszikus mesterhármast, a helvéciai csapatból Csorba Sándor triplázott. Nagy szériát fut az SC Hírös-Ép második csapata, ezúttal a Fülöpkének nem adtak esélyt hazai pályán. Megszenvedett Bugacon a Katonatelep, de érdemes volt ebbe a találkozóba belefeccolni az energiát, ugyanis mind a három pontot elvitték a vendégek. A 31. percben egy szögletet követően Balla Krisztián fejelt a hazai kapuba, hazai részről Deli Mihály az 51. percben egy szép támadás végén húsz méterről nagy gólt rúgva egyenlített. A slusszpoént a Katonatelep játékosa, Kőrös Gábor sütötte el. A 73. percben labdát szerzett a félpályán, de nem sokáig vezetgette, a kezdőkört épphogy elhagyta, amikor megnézte magának a hazai kaput, majd hatalmas gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Ezzel 2-1-re nyert a Katonatelep, amely ezen a héten a 3. helyen álló SC Hírös-Ép II.-vel, ha nem is trón, de dobogókövetelőként. A Jászszentlászló is a dobogót üldöző trió tagja maradt, miután a Vasutas SK vendégeként győzött 3-0-ra.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Vármegye III., Északi csoport: Ballószög-Pálmonostora 3-0, Tiszasas-Kerekegyháza II. 7-2, Bugac-Katonatelep 1-2, Tiszaalpár-Helvécia 2-7, Vasutas SK-Jászszentlászló 0-3, Jakabszállás-Ladánybene 0-7, SC Hírös-Ép II.-Fülöpjakab 8-0, Ágasegyháza-Tiszaug 0-5.

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 22 17 2 3 85–31 53

2. HELVÉCIA 22 16 3 3 72–36 51

3. SC HÍRÖS-ÉP II. 22 12 4 6 66–32 40

4. KATONATELEP 22 12 4 6 59–33 40

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 22 12 4 6 44–32 40

6. TISZAUG 22 11 2 9 55–41 35

7. PÁLMONOSTORA 22 10 3 9 46–33 33

8. BALLÓSZÖG 22 9 6 7 64–75 33

9. TISZASAS 22 10 2 10 52–56 32

10. BUGAC 22 8 6 8 48–39 30

11. KEREKEGYHÁZA II. 22 9 2 11 66–67 29

12. VASUTAS SK 22 8 4 10 49–65 28

13. ÁGASEGYHÁZA 22 7 2 13 38–59 23

14. TISZAALPÁR 22 6 2 14 36–69 20

15. JAKABSZÁLLÁS 22 3 4 15 28–55 13

16. FÜLÖPJAKAB 22 0 2 20 26–111 2