A Csizmadia testvérek, Dániel és László a Bács-Kiskun vármegyei első osztályú bajnokságban szereplő Kecskeméti LC labdarúgói nemrégiben az ausztriai Klagenfurtba igazoltak, a tavaszi idényt így immár ott kezdték el. Az átigazolás előzményeiről és létrejöttéről, no meg a Kecskeméti LC-ben folyó tudatos játékosnevelésről, amelynek ez a kettős átigazolás is az újabb visszaigazolása Horváth Zoltán edző, a két fiatal labdarúgó nevelőapja számol be.

Fotó: shuttertock.com / illusztráció



A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.