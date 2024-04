Ahogy arról korábban már hírportálunkon is beszámoltunk, Ivkovic Stojan és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét új terepen száll harcba szombaton, hiszen a hírös városiak emberemlékezet óta nem maradtak le gyakorlatilag a legjobb nyolcról és a felsőházi rájátszásról. idén ez történt, ráadásul a rendkívül hektikus bajnokságban más hasonló cípőben járó csapatokkal is megtörtént ez. Ilyen a Körmend, melynek rendkívül különleges atmoszférájú csarnokában kellene a győzelmek útjára lépnie a kecskemétieknek.

Wittmann Krisztián rutinja sokat érhet

Fotó: Bús Csaba

Az alapszakaszban mindkét mérkőzésen hazai győzelem született, tehát az egymás elleni idei mérleg 1-1. A vasiakat szinte az egész kosárlabda szakma a rájátszásba várta, ám az utolsó öt fordulóban egyszer sem tudták győztesen elhagyni a pályát, így a 10. helyen zárták a bajnokság első szakaszát, a Kecskemét a 12. helyen végzett.

A hírös városiaknak a sorsolása is igen felemásra sikerült, hiszen az első öt mérkőzésből négyet idegenben kell megvívnia a gárdának, ami sok kérdést vet fel. Egy dolog biztos, ha idegenben jó eredményeket ér el a gárda, akkor jó helyzetből várhatja a hazai visszavágókat, ellenkező esetben viszont nagy nyomás is helyeződhet a játékosokra. Ivkovic Stojan szerint ezt nem lehet előre megjósolni, de most sem mulasztott el néhány jól irányzott humorbonbont a találkozó előtt.

– Számomra ismeretlen terepre érkezünk 30 év után – kezdte Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója.

– Az első öt meccsből négyet idegenben fogunk játszani, ez majd elválik, hogy jó vagy rossz lesz számunkra. Én bízom a csapatban, a játékosokban, ezért sem változtattunk. Mindenki elkötelezett Kecskemét iránt. Nem azt várják a játékosok, hogy mikor lesz vége a bajnokságnak, hanem azért dolgoznak, hogy az A-ligában maradjon a csapat. Ezért úgy gondolom, ebben lépéselőnyben vagyunk jó pár csapattal szemben. Látok rá komoly esélyt, hogy a playoutban jól szerepeljünk. Alig várom, hogy Bebes Pista bácsival találkozzam. Továbbá gratulálok Ferencz Csabának az új szerepéhez a közéletben. Remélem sok sikere lesz neki képviselőként. Szurkolóink támogatására ezúttal is nagyon számítunk – zárta gondolatait a szakmai igazgató.

A Kecskemét szombaton 18 órakor lép pályára Körmenden, majd a playout igen erőltetett menetben zajlik, folyamatosan szerdán és szombaton is mérkőzés vár a játékosokra. A körmendi túra után az első hazai mérkőzésre jövő héten szerdán, 18 órakor kerül sor a Messzi István Sportcsarnokban az Oroszlány ellen. Ezt követőn jön három idegenbeli találkozó, sorrendben a Szeged, a Kaposvár és a Paks ellen, majd elkezdődnek a visszavágók.