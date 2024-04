A beszélgetés apropóját többek között az adta, hogy a kecskeméti versenyző nemrégiben nyert világkupán egyéniben aranyérmet. A fiatal lány elmesélt továbbá, hogy már egészen kisgyermek kora óta szerves része az életének a sport. Lilla kecskeméti születésű, így nem meglepő, hogy tanulmányait is a hírös városban végezte, többek között a Református Általános Iskolában, ahol ő maga úszó osztályban tanult, így már akkoriban is hetente három edzésen vett részt. Az uszonyos úszásba is az iskola falai között szeretett bele egy bemutató óra keretén belül, Lilla pedig már akkor elhatározta: uszonyos úszó akar lenni. Akkoriban a szülei és tanárai is azt gondolták, ez csak átmeneti lelkesedés, de Lilla mindenkit megcáfolt, hisz a lelkesedése 12 év elteltével sem hagyott alább.

Blaszák Lilla a kép jobb oldalán látható

Forrás: Bácsvíz KVSC

A beszélgetés alatt Lilla elmesélte, hogy mi a különbség az uszonyos és búvárúszás között, illetve, hogy ez a két műfaj mennyiben tér el a hagyományos úszástól. Megtudhattuk, hogy az úton számára is akadtak nehézségek és hullámvölgyek, de a kitartó munka mindig átlendítette őt ezeken. Lilla az elmúlt 12 évben számos sikert és kiemelkedő eredményt tudhat magáénak, ami még nagyobb célok kitűzésére sarkallja a fiatal kecskeméti tehetséget.

Lilla mindennapjairól és az úszás kulisszatitkairól még többet lehet megtudni az alábbi felvételen:

